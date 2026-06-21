Los récords que marcaron la historia: un repaso a los hitos más memorables

La Copa Mundial de la FIFA alcanzó una cifra histórica con el partido entre Japón y Túnez, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, que se convirtió oficialmente en el encuentro número 1.000 disputado en la historia del torneo. Desde Uruguay 1930 hasta la actualidad, el campeonato ha dejado momentos inolvidables, hazañas irrepetibles y récords que, décadas después, siguen sorprendiendo a los aficionados de todo el planeta.

A lo largo de estos 1.000 compromisos se han escrito páginas imborrables en el fútbol mundial. Algunas selecciones lograron goleadas históricas, otras protagonizaron partidos repletos de emociones y también hubo encuentros que pasaron a la historia por la intensidad y la polémica. Estos son algunos de los récords más emblemáticos que ha dejado la máxima cita del fútbol.

Puede interesarte: Japón goleó a Túnez y lo deja eliminado de la Copa del Mundo 2026

Hungría y la mayor goleada en la historia de los Mundiales

El 15 de junio de 1982, durante la fase de grupos del Mundial de España, Hungría consiguió una marca que permanece intacta hasta el día de hoy. La selección europea derrotó 10-1 a El Salvador, convirtiéndose en el único equipo en alcanzar una cifra de dos dígitos en un partido mundialista.

La contundente victoria continúa siendo la mayor goleada registrada en la historia de la competición. Muy cerca de ese récord quedaron otras exhibiciones históricas como el 9-0 de Hungría sobre Corea del Sur en Suiza 1954 y el 9-0 de Yugoslavia ante Zaire en Alemania 1974.

Lea aquí también: David Alonso, segundo en el GP de Chequia de Moto2: Resumen de la carrera

Austria y Suiza protagonizaron el partido con más goles

Uno de los encuentros más espectaculares jamás disputados ocurrió el 26 de junio de 1954. Austria derrotó 7-5 a Suiza en los cuartos de final del Mundial celebrado en territorio suizo, en un compromiso que registró un total de 12 anotaciones.

El partido tuvo un desarrollo frenético. Suiza llegó a ponerse 3-0 arriba en apenas 20 minutos, pero Austria reaccionó rápidamente y se marchó al descanso ganando 5-4. Los protagonistas fueron Theodor Wagner y Josef Hügi, quienes marcaron tres goles cada uno en una de las mayores exhibiciones ofensivas de todos los tiempos.

También le interesa: Definido el árbitro para el partido Colombia vs. Congo ¿Quién es y qué experiencia tiene?

La “Batalla de Núremberg”, el partido más sancionado de la historia

El Mundial de Alemania 2006 dejó un episodio tan recordado como polémico. Portugal y Países Bajos se enfrentaron en los octavos de final en un partido que pasó a la historia como la “Batalla de Núremberg”.

El árbitro ruso Valentín Ivanov mostró un récord absoluto de 20 tarjetas: 16 amarillas y 4 rojas. Costinha y Deco fueron expulsados por Portugal, mientras que Khalid Boulahrouz y Giovanni van Bronckhorst vieron la tarjeta roja por el conjunto neerlandés.

La tensión fue permanente durante los 90 minutos y el encuentro sigue siendo considerado el más caótico y disciplinariamente más castigado en la historia de los Mundiales.

Le puede interesar: Tabla de posiciones del Grupo E: Ecuador no encuentra la victoria y Alemania se adelanta

Oleg Salenko y una actuación irrepetible

El delantero ruso Oleg Salenko posee una marca que ningún futbolista ha podido igualar. El 28 de junio de 1994, en el Mundial de Estados Unidos, anotó cinco goles en la victoria de Rusia por 6-1 frente a Camerún.

Gracias a esa extraordinaria actuación, Salenko terminó obteniendo la Bota de Oro de la competición, a pesar de que Rusia quedó eliminada en la fase de grupos. Su registro continúa siendo el mayor número de goles anotados por un jugador en un solo partido mundialista.

Hakan Şükür y el gol más rápido de todos los tiempos

El 29 de junio de 2002, Turquía y Corea del Sur disputaron el partido por el tercer puesto del Mundial de Corea y Japón. Apenas transcurrieron 10,8 segundos cuando Hakan Şükür aprovechó un error defensivo para abrir el marcador.

Ese tanto sigue siendo el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo. Detrás de él aparecen Václav Mašek, de Checoslovaquia, quien anotó a los 15 segundos frente a México en 1962, y Ernst Lehner, de Alemania, que marcó a los 25 segundos ante Austria en 1934.

Con el partido número 1.000 ya disputado, la historia de los Mundiales continúa escribiéndose. Mientras nuevas generaciones buscan dejar su huella, estos récords permanecen como testimonio de algunos de los momentos más extraordinarios que ha vivido el torneo más importante del fútbol internacional.

Los hitos más importantes en la historia de los mundiales: