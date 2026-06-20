Alemania vence en el último minuto a Costa de Marfil: Así queda la tabla de posiciones del Grupo E

Alemania logró darle vuelta al marcador luego de comenzar perdiendo el partido frente a Costa de Marfil, sumando su segunda victoria en las dos fechas de grupo disputadas. El equipo de Julian Nagelsmann llegará a la tercera fecha, donde enfrentará a Ecuador, clasificado a los dieciseisavos de final.

El cierre de este grupo se dará con el partido entre Ecuador y Curazao, programado para hoy sábado 20 de junio, a partir de las 7:00 p.m., hora colombiana, que contará con transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Alemania 2 - 1 Costa de Marfil

Alemania asegura su clasificación a los dieciseisavos de final luego de vencer en la segunda fecha a Costa de Marfil. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann logró darle vuelta al resultado y terminó quedándose con los tres puntos, llegando a seis unidades en la tabla de posiciones.

El primer tiempo no tuvo un dominio claro por ninguno de los dos equipos; tanto los de Costa de Marfil como los alemanes tuvieron opciones de irse arriba en el marcador y demostraron un alto nivel defensivo. Sin embargo, el primero en adelantarse fue el equipo africano, que en el minuto 29′, cuando Franck Kessié aprovechó un rebote dentro del area, venciendo a Manuel Neuer.

El partido se fue al descanso con la selección africana arriba; sin embargo, en el minuto 68 Deniz Undav, quien había ingresado en el minuto 60 logró empatar el encuentro con una volea, tras un centro de Nadiem Amiri. El delantero se convirtió en el salvador de la selección alemana, en el minuto 4′ del tiempo de adición, nuevamente anotó tras un pase de Nmecha, venciendo a Fofana.

El conjunto alemán sumó su segunda victoria en la fase de grupos, asegurando su clasificación a la siguiente ronda, luego de vencer en la primera fecha a Curazao (7-1) y de darle la vuelta al marcador contra Costa de Marfil.

Tabla de posiciones grupo E

Con las dos victorias, Alemania es líder del grupo E con seis unidades y una diferencia de gol positiva de siete anotaciones. El próximo partido de este grupo será entre Ecuador y Curazao, quienes buscarán su primera victoria en el torneo.