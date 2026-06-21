Siga el partido Túnez vs. Japón : minuto a minuto del partido por el Grupo F

Túnez y Japón empataron en un partido intenso correspondiente al Grupo F del Mundial 2026, en un duelo que dejó sensaciones distintas para ambos equipos. El conjunto africano llegaba golpeado tras la dura goleada sufrida en su debut ante Suecia, resultado que incluso provocó cambios en el banquillo con la llegada de Hervé Renard para intentar enderezar el rumbo.

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Las Águilas de Cartago mostraron una versión más ordenada, aunque siguen evidenciando dificultades en defensa y poca eficacia en ataque. El equipo solo ha conseguido una victoria en sus últimos ocho compromisos, una racha que lo tiene comprometido en el torneo y cerca de una nueva eliminación en fase de grupos, aunque todavía se aferra a experiencias pasadas donde logró avanzar en ediciones anteriores.

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Por su parte, Japón mantuvo su solidez competitiva tras el empate 2-2 frente a Países Bajos en la jornada anterior. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu volvió a mostrar capacidad de reacción, pero sigue con la deuda de mantener su arco en cero en la Copa del Mundo, un objetivo que no consigue desde hace más de diez partidos mundialistas. Con este resultado, ambos equipos suman un punto y deberán jugarse gran parte de sus opciones en la última fecha del grupo.

Vea el minuto a minuto del partido: