¿Cuándo vuelve a jugar Argentina? Rival del próximo partido, hora y dónde ver EN VIVO

La selección argentina inició su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con pie derecho. En la primera jornada logró vencer 3-0, todos goles de Lionel Messi, a Argelia, sumando los primeros tres puntos y siendo líder del Grupo J.

En esta segunda jornada, los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a la selección de Austria, que también ganó en su debut mundialista, derrotando 3-1 a la selección de Jordania, y llegan siendo segundas en la tabla del grupo con tres puntos y una diferencia de gol de dos anotaciones.

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Así llegan los equipos al partido Argentina - Austria

Argentina llega conservando su favoritismo, no solo para ser líder de su grupo, sino también por lograr el bicampeonato. El equipo comandado por Lionel Messi buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda; de vencer a Austria, estaría sentenciado su paso a los dieciseisavos de final.

Pablo Aimar, colaborador de Lionel Scaloni, se pronunció previo a la segunda fecha, asegurando que: “la alegría por haber empezado bien, la tranquilidad, aunque no es 100%, porque no llegas a estar en paz totalmente, pero la alegría de empezar bien y la confirmación de un deportista superlativo”.

Por su parte, Austria llega con la confianza de haber ganado durante la primera fecha y con las opciones de clasificar a la siguiente ronda, si logra dar la sorpresa y vencer a la selección argentina.

Historial Argentina - Austria

El historial entre ambas selecciones es muy corto; únicamente se han enfrentado en dos oportunidades, ambas por partidos amistosos, por lo que esta será la primera vez que se encuentren en un partido oficial.

De los dos partidos disputados, el primero fue en 1980, que terminó con la victoria argentina 5-1, con tres anotaciones de Diego Maradona. El segundo enfrentamiento se dio en 1990 en la previa del Mundial de Italia; en esta oportunidad, empataron a 1 gol.

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Argentina vs. Austria: fecha y hora

El partido está programado para este lunes 22 de junio, a partir de las 12:00 del mediodía, hora colombiana. Este juego se disputará en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas, en Estados Unidos.

Dónde ver Argentina-Austria EN VIVO

Podrá seguir el encuentro a través de la transmisión en vivo del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Igualmente, en Colombia el partido será transmitido a través de plataformas como DirecTv, Disney+ y Paramount+.