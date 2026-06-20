Definido el árbitro para el partido Colombia vs. Congo ¿Quién es y qué experiencia tiene?

A tres días para el partido entre Colombia y Congo por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026, se adelantó el anuncio del árbitro que estará a cargo del encuentro, así como el cuerpo arbitral que lo acompañará. Frente a Uzbekistán fue el inglés Anthony Taylor y contra los africanos volverá a ser un europeo.

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Maurizio Mariani en el partido Uruguay vs. Arabia Saudita / Getty Images / DeFodi Images Ampliar Maurizio Mariani en el partido Uruguay vs. Arabia Saudita / Getty Images / DeFodi Images Cerrar

¿Quién es el árbitro designado para Colombia vs. Congo?

Se trata del italiano Maurizio Mariani de 44 años. El nacido en Roma ya pitó un juego en esta Copa del Mundo, que fue el empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita, duelo que no tuvo mayores polémicas en su desarrollo ni complicaciones arbitrales.

Mariani, además, ya dirigió a la Selección Colombia. Lo hizo en los cuartos de final de la Copa América 2024 en la que la Tricolor se impuso por 5-0 sobre Panamá. Este torneo contó con el italiano debido a un cambio entre Conmebol y UEFA, ya que el argentino Facundo Tello estuvo en la Eurocopa 2024.

Mariani debutó en la máxima categoría del fútbol italiano en la temporada 2012-2013. En total, ha dirigido 431 partidos en su carrera, en los que ha mostrado 1.894 amarillas y 95 rojas directas, así como 145 penales.

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Entre las finales que ha dirigido se encuentra la reciente de la Conference League entre Rayo Vallecano y Crystal Palace, que dejó el título para el equipo inglés en el que militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Asimismo, dirigió el repechaje al Mundial entre Chequia y Dinamarca o la final del Mundial Sub-20 2025 entre Argentina y Marruecos.

¿Quiénes lo acompañarán en el cuerpo arbitral?

El juez central será Maurizio Mariani y lo acompañarán los también italianos Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistente 1 y asistente 2. El cuarto juez y el reserva serán Juan Calderón y Juan Mora, ambos de Costa Rica.