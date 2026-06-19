Denuncian que Laura Gallego, exseñorita Antioquia, participa en política pese a trabajar en el CNE

La abogada María Camila Arango denunció públicamente que la exseñorita Antioquia, Laura Gallego, estaría haciendo proselitismo político a favor de Abelardo De La Espriella, a pesar de trabajar como supernumeraria ante el despacho del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada.

A través de una queja disciplinaria radicada ante la Procuraduría General de la Nación, Arango advirtió que la conducta de Gallego “se enmarca dentro de varias faltas disciplinarias graves, constitucionales y legales, que vulneran los principios de la función pública, especialmente la imparcialidad y neutralidad que rigen la actividad de los órganos electorales”.

Además, señaló que varias publicaciones en sus redes sociales “no solo exceden los límites de su derecho a la libertad de expresión, sino que impactan directamente en la confianza ciudadana sobre la transparencia de los procesos electorales”.

En contexto: Laura Gallego, la exseñorita Antioquia del video de la “bala”, aparece inscrita a la Cámara

Publicaciones sobre la campaña de Abelardo De La Espriella

Según la demandante, el pasado 9 de abril de 2026 Gallego realizó una publicación en sus redes sociales en colaboración con la firma ‘Andrés Gallego y Abogados’ y el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, lo que a su juicio “manifiesta un claro respaldo o afinidad con sus propuestas y figura”.

En la queja señaló que su participación en este tipo de contenidos, que promocionan o se alinean con una campaña política específica, “genera dudas sobre la neutralidad de un funcionario de un órgano electoral”.

Adicionalmente, el pasado 11 de abril de 2026 Gallego hizo una nueva publicación en sus redes sociales en colaboración con Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático.

La discusión giró en torno a los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, donde se expresaron opiniones y análisis que se enmarcan dentro de la controversia política de las campañas electorales.

Para Arango, “este hecho evidencia una reiterada intervención en el debate político, lo que considera incompatible con el rol de un servidor público del CNE”.

Con esta y otras pruebas, la abogada busca que se compruebe la posible ilegalidad de Gallego, que sea declarada responsable disciplinariamente y se le imponga la sanción que en derecho corresponda. Además, pidió que esta medida sea “ejemplarizante”, alegando una gravedad de la conducta y un impacto en la confianza institucional del órgano electoral.

Denuncia que Laura Gallego viajó a un crucero sin la autorización para trabajar de forma remota

Gallego también denunció que a pesar de que Laura Gallego está vinculada al CNE entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, viajó a un crucero sin que se le haya autorizado el trabajo remoto, como se lo confirmó la entidad en respuesta a un derecho de petición.

“Durante el período comprendido entre el 15 y el 30 de mayo de 2026 aproximadamente, la señora Laura Gallego Solís reportó públicamente en sus redes sociales que se encontraba realizando un crucero por Europa, esto es fuera del territorio nacional y, por consiguiente, fuera de su lugar de trabajo”, señala la denuncia.

Caracol Radio contactó a Gallego para responder a la denuncia; sin embargo aún no se ha pronunciado.

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Respuesta del magistrado Álvaro Hernán Prada

El magistrado del CNE aclaró que Gallego hace parte del equipo de abogados encargado de la sustanciación de procesos ordinarios y que “su vinculación se realizó de conformidad con los procedimientos establecidos por la corporación, previa verificación de los requisitos y del perfil profesional por parte del área de Talento Humano”.

“Las funciones que tiene asignadas son de carácter técnico y jurídico. Estaré atento a suministrar a las autoridades competentes cualquier información que sea requerida sobre su desempeño laboral”, señaló.

Y agregó que “esos asuntos pertenecen a la esfera personal de la funcionaria”.

“Considero que es ella quien debe referirse a los mismos. Sin embargo, estamos atentos a responder cualquier inquietud que tengan sobre su desempeño laboral y sobre los requisitos que se verificaron para su vinculación”, concluyó.