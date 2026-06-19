Triple feminicidio en Bogotá: condenan a 48 años y 10 meses de prisión a confeso feminicida

Se trata de Cristian Camilo Valencia Hurtado, el hombre que aceptó su responsabilidad en los feminicidios de su pareja y sus dos hijastras. Foto: Fiscalía

Justicia

Un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a Cristian Camilo Valencia Hurtado a 48 años y 10 meses de prisión por el feminicidio de su compañera sentimental y de sus dos hijastras, en hechos ocurridos el pasado 24 de marzo en una vivienda del barrio Atalayas, en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

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De esta manera, fue hallado responsable del delito de feminicidio agravado. Además, se le negó cualquier beneficio o subrogado penal y se le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

Las víctimas fueron identificadas como Deisy Granados Arboleda, de 42 años; Karen Penagos Granados, de 20 años; y una menor de 17 años.

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Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Valencia Hurtado habría atacado con un arma cortopunzante a las víctimas, aprovechando que permanecían dormidas, por lo que se encontraban en estado de indefensión.

Los cuerpos de las tres mujeres fueron hallados al interior de la vivienda el mismo 24 de marzo.

“Tras el ataque, el hombre habría ingerido una sustancia tóxica para intentar atentar contra su vida, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención médica”.

Confesión

“Señor juez, sí acepto los cargos”.

Con esas palabras, Cristian Camilo Valencia Hurtado admitió su responsabilidad en el triple feminicidio.

“El material probatorio recopilado da cuenta de que las víctimas habrían sido objeto de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del investigado”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía demostró que los hechos ocurrieron en un contexto de violencia extrema contra las víctimas por su condición de mujeres y que el crimen estuvo precedido por un ciclo de violencia intrafamiliar y de género.

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Apelación

El fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, que lideró la investigación, interpuso recurso de apelación contra la dosificación de la pena, al considerar que la sanción impuesta no resulta proporcional a la gravedad de la conducta juzgada, teniendo en cuenta que se trató del feminicidio de tres mujeres, una de ellas menor de edad.