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19 jun 2026 Actualizado 00:04

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Política

CNE amplió plazo para postulación de testigos electorales para segunda vuelta hasta mañana viernes

Hasta las 5:00 p. m. de mañana las campañas podrán postular a sus testigos.

Foto: CNE

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A pocos días de la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se amplió el plazo para la postulación de testigos electorales para este proceso.

El nuevo plazo para acreditar a los testigos electorales de ambas campañas que se enfrentaran en segunda vuelta será hasta mañana, viernes, 19 de junio, a las 5:00 p. m.

La organización electoral hizo un llamado a terminar la postulación a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, para garantizar la vigilancia en las más de 122.000 mesas de votación.

Ahora, con corte al 16 de junio, se presentó un incremento significativo en la postulación de los testigos electorales en el exterior frente a la primera vuelta.

En el exterior, el Pacto Histórico pasó de 3.470 testigos postulados en la primera vuelta a 4.834 en la segunda. Mientras tanto, Defensores de la Patria aumentó de 2.383 a 3.745.

Por otro lado, este viernes también recibirán desde el CNE a los observadores internacionales acreditados para el domingo. El evento será en el Grand Hyatt de Bogotá.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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