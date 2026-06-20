Tras cuatro años familiares de joven asesinada en el Quindío exigen justicia

Armenia

Recordemos que el pasado 11 de marzo del año 2022, la joven Yenny Karolain Nohava Forero de 20 años de edad fue asesinada con arma blanca en zona rural del municipio de Circasia.

En el mes de abril de este año, el Juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Armenia emitió sentencia condenatoria en contra de Cristian Alejandro Ospina de 37 años de prisión en calidad de autor en el homicidio de la joven.

A propósito, se llevó a cabo un plantón en inmediaciones del Palacio de Justicia de Armenia donde familiares llamaron la atención para que se genere la celeridad en el proceso y que el caso no quede en la impunidad.

La madre de la víctima Yuri Forero explicó que les preocupa mucho la situación ya que, aunque hubo condena, el responsable del homicidio permanece en libertad lo que no permite una justicia integral en el caso.

“En realidad lo que estamos pidiendo es que agilicen la segunda respuesta que necesitamos para que pueda ser detenido el homicida que fue Cristian Ospina, que ya está condenado ahora. Pero pues como apelaron se fue a segunda instancia el caso. Lo que queremos es que se haga justicia, que nos escuchen, que ya pasaron 4 años y que ya es justo de que de que este hombre este preso.“, manifestó.

Además, destacó que el proceso permanece pendiente en la Corte Suprema de Justicia tras la declaración de impedimento del magistrado ponente por lo que considera que cada día de demora apunta a la impunidad.

Resaltó que es muy frustrante como familia la intimidación que se genera por parte del joven involucrado en el caso a través de las redes sociales.

“Se ha complicado mucho porque después de que fue condenado el por redes sociales ha hecho muchos ataques contra mi familia y también a los testigos Entonces también eso me parece una falta de respeto para mí, es como una burla que está haciendo él para nosotros como dolientes, familia y bueno, también está poniendo en riesgo a estas personas que contribuyeron con las declaraciones para dar con él", destacó.

Es de anotar que, aunque Cristian Alejandro Ospina fue condenado, permanece en libertad mientras la sentencia no quede en firme.