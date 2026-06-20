Que haya paz democrática en la segunda vuelta presidencial: docente universitario del Quindío

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el docente José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, sobre lo que se espera este domingo en las votaciones de primera vuelta presidencial en Colombia y para Armenia y el Quindío.

Mensaje para la segunda vuelta

Docente: desde la Universidad La Gran Colombia, el programa de gobierno y relaciones internacionales, seguimos con una mirada atenta ante la dinámica política de este domingo. El mensaje tiene que ver con salir a votar temprano, salir a ejercer nuestro derecho contribuir a este ejercicio robusto de la democracia en nuestro país y bueno, tratar de hacer las cosas bien a con conciencia, de manera adecuada y tratar de generar espacios tranquilos y pacíficos a la hora de ejercer nuestro derecho al voto.

El fenómeno de la polarización

Docente: si bien es cierto, nuestro país ha decidido sobre dos opciones que son diametralmente opuestas, tenemos que entender y el análisis político tiene que pasar también como por el sistema electoral colombiano. Tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema indica que pues al no alcanzar la mayoría absoluta en primera vuelta, en caso de Abelardo de la Espriella, pues se disputa lo que conocemos como el balotaje o la segunda vuelta.

Y esto básicamente pues tiene que ver con las dos opciones más opuestas que el país ha decidido. Eso aumenta los ánimos de polarización, inclusive de miedo y de violencia verbal y otros asuntos.

Los fenómenos políticos

Docente: ahora estamos viendo también que las competencias se están desarrollando en contrasentido a esa radicalización en estos últimos días. Y esto básicamente se explica porque en primera vuelta la competencia política es centrífuga, es decir, se radicalizan los espectros políticos.

En segunda vuelta es centrípeda, básicamente se van hacia el centro estas campañas políticas porque la idea es alcanzar algún electorado que se reconoce como centro o puede ser una clase media intelectual que vota más por los asuntos técnicos y las propuestas que básicamente fueron el gran ausente en la primera vuelta.

Panorama en el Quindío

Docente: es evidente que las fuerzas políticas se han venido moviendo en estos últimos días, generando alianzas, generando conversaciones. Hemos visto que las casas políticas que gobiernan en los distintos edificios se han ido hacia una campaña y otra masa, digamos que de líderes políticos y que representan otros aspectos se están reordenando para esta segunda vuelta.

La verdad, el panorama pues sigue siendo muy favorable para Abelardo de la Espriella, hemos visto que casi toda la élite política o todo lo que lo que conocemos como los políticos que generalmente son los que aparecen en las contiendas electorales, pues se han venido uniendo hacia esa campaña por distintas razones

Mensaje

Docente: el mensaje es bajar un poco la intensidad en torno a los odios políticos, llevar el proceso electoral, de manera tranquila, justa y muy informada, básicamente los medios de comunicación, como Caracol Radio tienen una labor muy importante y es informarnos sobre estos asuntos democráticos.

Yo los invito a que utilicen estos medios de comunicación porque básicamente las redes sociales, las fake news y otros elementos de distorsión de la realidad, pues pueden llegar a mover la razones y las emociones de los ciudadanos.

El mensaje es manténgase de manera informada, trate de quitarse básicamente los asuntos ideológicos para que entienda las relaciones políticas y las dinámicas y que de alguna manera pues lo haga en paz y tranquilidad.

Esperamos que también estos asuntos pues que ya terminan el domingo continúen de la mejor manera e independientemente del ganador, pues que el país pueda continuar en paz democrática como de pronto ahora lo hemos venido viviendo.