Se cumplieron tres años de asesinato de joven en Circasia, Quindío ¿Qué exigen familiares?

Armenia

Y es que el 11 de marzo del año 2022 la joven Yenny Karolain Nohava Forero de 20 años de edad fue asesinada con arma blanca en zona rural del municipio.

Lucelly Forero es la tía de la víctima y manifestó que el exnovio es el principal sospechoso del hecho ya que cuentan con testigos que evidencian que fue el último en estar con la joven que finalmente fue encontrada con varias heridas por arma blanca.

“Era muy talentosa, una niña muy buena. Ella salió a sacar sus perros, a pasear sus perros y no regresó. Regresaron los perros como a las 9:30 a la casa, muy asustaditos. Y luego le encontramos a ella en un despeñadero con cuatro puñaladas sin vida y ya estaba pues ya llevaba algunas horas de muerte”, contó.

Dijo que como familia aprendieron a vivir con el dolor, pero es fundamental para sanar que la justicia sea efectiva porque en los tres años de audiencias no evidencian celeridad en el proceso investigativo.

Señaló que, aunque el presunto responsable fue capturado inicialmente del caso fue dejado en libertad por vencimiento de términos por eso exigen que no haya impunidad.

“Es doloroso en este momento saber que ya son 3 años y aún no se resuelve el caso, aún no declaran un culpable. En el momento hay un presunto homicida que es el exnovio de ella. Las evidencias que consiguió la fiscalía y lo muestran a él como el presunto homicida, pero igual estamos en audiencias de juicio en el momento. Esperando que esto se solucione y que no dilaten más el proceso porque cada vez que hay audiencias, programan audiencias y muchas veces las posponen, las cancelan porque pues se presenta algo y pues a uno le duele como familia que esto no se solucione pronto”, mencionó.

Agregó: “El presunto homicida a los 5 meses salió por vencimiento de términos porque se cumplían 122 días de haber presentado la audiencia de acusación de cargos. Fue muy duro, muy duro el saber de qué ahorita la persona que posiblemente haya matado la niña esté libre y sin ninguna caución ni nada para para poder salir del país quizás ni siquiera está acá. Entonces es doloroso como familia eso que dilaten tanto el proceso”.

Aseguró que la joven era muy talentosa y cursaba séptimo semestre de derecho en la universidad La Gran Colombia de la ciudad por lo que la ausencia por su partida repentina es muy dolorosa y cada día más grande.

“Queremos que esto acabe, queremos que esto se solucione, o sea, el deseo de nosotros es que esto se solucione y que, ya se cumpla, o sea, que ya haya un culpable y haya una condena. Eso es lo que queremos nosotros como familia. El dolor está ahí intacto, digamos que aprende uno a vivir con el dolor de saber que ya no está, pero lo que queremos es que se haga justicia, ese es nuestro deseo”, puntualizó.

Policía y su trabajo en protección de la mujer

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento indicó que trabajan en pro de la protección de la mujer.

Fue enfático en afirmar que el llamado es para la denuncia de las mujeres de manera oportuna para que permita una intervención efectiva con los potenciales agresores.

Destacó que establecen diferentes estrategias preventivas como es la patrulla purpura que atiende los casos de violencia de género, acoso y otros delitos contra las mujeres.

Es de resaltar que por el caso de la joven Yenny Karolain Nohava se realizó una caminata ecológica por parte de la personería de Circasia, familiares y amigos con el fin de exigir justicia.