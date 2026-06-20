Segunda vuelta presidencial: estos son los consulados de Colombia en Venezuela donde podrá votar

Colombianos residentes en Venezuela votan en la primera vuelta de las elecciones para elegir al próximo presidente de Colombia. (Foto de: Jose Bula Urrutia/UCG/Universal Images Group vía Getty Images) / UCG

Este domingo 21 de junio los colombianos elegirán al próximo presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030. La tarjeta electoral para esta jornada estará conformada por Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’ e Iván Cepeda, candidato oficial de la coalición Pacto Histórico.

Fechas y horarios para votar en el exterior

Para los connolaciones que residen fuera del país, la Registraduría Nacional confirmó que el proceso de votación se extenderá durante una semana, desde el 15 de junio hasta el 21 de junio de 2026. Las urnas estarán abiertas de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. m. (hora local).

Puntos de votación habilitados en Venezuela

El Consulado General de Colombia en San Cristóbal dispuso de una logística para atender a los votantes de su jurisdicción:

Del lunes 15 al sábado 20 de junio: sede consular, ubicada en el Barrio Obrero, calle 11 nro. 18 - 25.

sede consular, ubicada en el Barrio Obrero, calle 11 nro. 18 - 25. Domingo 21 de junio: Colegio Nuestra Señora de Coromoto, situado en la calle 11 N.º 17-42, Barrio Obrero, una cuadra abajo de la sede del consulado.

Este consulado informó que además tendrá puestos de votación en la ciudad de Mérida (Gimnasio de Esgrima), San Juan de Colón Casa de la Cultura, municipios García de Hevia y Jáuregui) y en el municipio de Fernández Feo Casa de la Cultura El Piñal.

Red consular en Venezuela

La red consultar habilitó los siguientes consulados como puestos oficiales de votación:

Consulado General de Colombia en Caracas.

Consulado General de Colombia en Maracaibo.

Consulado de Colombia en San Antonio del Táchira.

Consulado de Colombia en Valencia.

Consulado de Colombia en Puerto Ordaz.

Cada uno de los consulados recibirá únicamente a los ciudadanos que tengan su cédula inscrita en dicha sede consular. Todos los votantes habilitados podrán consultar su lugar y puesto de votación a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, en la aplicación para celular a Votar o en la cartelera informativa del consulado.

Para ejercer el derecho al voto en el exterior, los ciudadanos deben estar inscritos en el consulado y el documento válido para ese día será la cédula colombiana vigente en formato físico o digital desde la aplicación oficial. No se aceptarán pasaportes, libretas militares ni fotocopias de documentos.

Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial

De acuerdo con la Registraduría Nacional, el orden de la tarjeta electoral será el mismo obtenido en el sorteo realizado el 25 de marzo, que definió la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de la primera vuelta. Así las cosas, la ubicación será la siguiente:

Ubicación 1: Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas.

Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Vivas. Ubicación 2: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Conviene mencionar que los votantes deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta. Si marcan más de una opción, el voto será anulado.

Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Registraduría Nacional Ampliar Tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial. FOTO: Registraduría Nacional Cerrar

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Link oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu puesto exacto ingresando tu número de cédula en https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/