¿Qué es el código hash utilizado en el escrutinio para garantizar la transparencia electoral?

La Registraduría y la Procuraduría revisaron el código hash de cara a la segunda vuelta presidencial. / Foto: Suministrada

La Registraduría Nacional confirmó que, junto con la Procuraduría General de la Nación, se llevó a cabo la verificación y validación del código de seguridad hash del software instalado en las comisiones escrutadoras de varias capitales del país.

La revisión se realizó en Antioquia, Atlántico, Magdalena, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá, como parte de la auditoría previa a la jornada electoral del 21 de junio.

Seguridad digital

El código hash funciona como una “huella digital” del software, permitiendo comprobar que el código fuente utilizado en el escrutinio es exactamente el mismo que fue previamente auditado, aprobado y almacenado bajo custodia.

Este mecanismo busca evitar alteraciones o modificaciones no autorizadas en el sistema durante el proceso de conteo de votos.

Garantías para la segunda vuelta presidencial

Según la Registraduría, la verificación confirmó que se trata del mismo código fuente previamente auditado y congelado dentro del procedimiento oficial de registro y custodia.

Además, las autoridades señalaron que este tipo de controles hacen parte de las medidas para fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la confianza en los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.