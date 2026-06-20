Elecciones Presidenciales en Bolívar: más de 1.600 policías garantizarán la seguridad

Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de vigilancia y control en los 46 municipios del departamento para asegurar el normal desarrollo de los comicios

A pocas horas de la jornada de elecciones presidenciales que se realizará este domingo 21 de junio, la Policía Nacional activó en el departamento de Bolívar un robusto dispositivo de seguridad conformado por más de 1.605 uniformados, quienes estarán desplegados en zonas urbanas y rurales para garantizar el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos durante el ejercicio democrático.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo hace parte del Plan Democracia 2026 y busca asegurar las condiciones de seguridad, convivencia y transparencia necesarias para que los bolivarenses puedan ejercer libremente su derecho al voto en los diferentes puestos de votación habilitados en el departamento.

Los uniformados estarán ubicados estratégicamente en cabeceras municipales, corregimientos, puestos de votación, corredores viales y otros puntos de interés, donde desarrollarán actividades de prevención, vigilancia y control. Estas acciones se ejecutarán de manera articulada con las autoridades civiles, militares y organismos de control, con el propósito de preservar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el compromiso institucional para garantizar unas elecciones seguras en toda la jurisdicción.

“La Policía Nacional ha dispuesto todas sus capacidades institucionales para garantizar que los ciudadanos puedan participar de esta jornada democrática con total tranquilidad. Más de 1.600 hombres y mujeres estarán comprometidos con la seguridad de los municipios que integran nuestra jurisdicción, velando por la transparencia del proceso electoral y la protección de los derechos de todos los votantes”, señaló el oficial.

La institución reiteró su compromiso con la democracia, la convivencia ciudadana y la protección de los derechos fundamentales, manteniendo un acompañamiento permanente en los 46 municipios del departamento para garantizar el normal desarrollo de este importante ejercicio democrático.

Asimismo, la Policía Nacional invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar la integridad de las personas, alterar el orden público o poner en riesgo la transparencia del proceso electoral. La información suministrada por la comunidad resulta fundamental para prevenir delitos y permitir una reacción oportuna de las autoridades.

Las denuncias pueden realizarse a través de la línea de emergencia 123, ante la patrulla de Policía más cercana o mediante la Línea Contra el Crimen de la Policía Nacional, 314 358 7212, habilitada para recibir información relacionada con actividades delictivas, especialmente aquellas que puedan afectar la seguridad ciudadana durante la jornada electoral.