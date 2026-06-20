La Nación cede predios estratégicos en Tunja y Puerto Boyacá al Gobierno departamental

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, anunció la cesión de estos predios a través de sus redes sociales.

Tunja

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, transfirió a título gratuito dos predios estratégicos a la Gobernación de Boyacá, una decisión que permitirá avanzar en importantes proyectos de infraestructura y desarrollo para el departamento.

Así lo confirmó el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, quien destacó el respaldo de la Nación para hacer realidad iniciativas esperadas por los boyacenses durante mucho tiempo.

“Gracias al Gobierno nacional, que por intermedio del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, nos cedió dos predios: uno en Tunja, al lado del Batallón, y otro en Puerto Boyacá”, expresó el mandatario departamental.

De acuerdo con la Resolución 006969 del 18 de junio de 2026, el Ministerio de Defensa autorizó la transferencia de una franja de terreno perteneciente al predio de mayor extensión de la Infantería No. 1 General Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Tunja.

Según el documento oficial, la franja transferida tiene un área de 23.932,40 metros cuadrados y fue entregada a la Gobernación de Boyacá para atender necesidades de infraestructura institucional.

El gobernador explicó que este terreno será destinado a dos proyectos clave para la capital boyacense: la construcción de la Ciudadela Judicial y de la sede de la Fiscalía, así como el desarrollo de la Avenida del Río, una obra vial considerada fundamental para mejorar la movilidad y el crecimiento urbano de la ciudad.

“Este lote será destinado al proyecto de la Ciudadela Judicial y la Fiscalía, y también para la necesaria y esperada Avenida del Río”, señaló Amaya Rodríguez.

La segunda transferencia corresponde a un predio ubicado en Puerto Boyacá, que será incorporado a las iniciativas contempladas dentro del Plan de Desarrollo municipal y departamental.

La administración departamental indicó que el terreno servirá para fortalecer proyectos estratégicos relacionados con el crecimiento urbano, económico y logístico del principal puerto boyacense sobre el río Magdalena.

“Este segundo predio será destinado para proyectos del plan de desarrollo de nuestro puerto sobre el río Magdalena”, manifestó el gobernador.

Como parte del acuerdo entre las entidades, la Gobernación de Boyacá cedió una porción de un predio ubicado en Villa de Leyva para contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Militares en la región.

La decisión busca consolidar la presencia institucional y mejorar las capacidades operativas de la Fuerza Pública en el departamento.

“A cambio, nosotros cedimos parte de un predio en Villa de Leyva para el fortalecimiento de las Fuerzas Militares”, agregó Amaya.

Con esta gestión conjunta entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Boyacá, se abre el camino para nuevas inversiones que podrían transformar sectores estratégicos de Tunja y Puerto Boyacá en los próximos años.

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