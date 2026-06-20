Condenan a hombre por violencia psicológica contra su expareja en Boyacá

La mujer fue sometida durante varios meses a un ciclo de violencia marcado por humillaciones, menosprecio, manipulación y persecución por parte de su entonces compañero sentimental.

Tunja

Un hombre fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por ejercer violencia psicológica sistemática contra su expareja en el municipio de Siachoque, Boyacá, informó la Fiscalía General de la Nación.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Tunja, que revocó un fallo absolutorio emitido en primera instancia y acogió los argumentos presentados por la Fiscalía, que evidenciaban las afectaciones psicológicas sufridas por la víctima.

De acuerdo con la investigación, la mujer fue sometida durante varios meses a un ciclo de violencia marcado por humillaciones, menosprecio, manipulación y persecución por parte de su entonces compañero sentimental.

Las pruebas recopiladas por el ente acusador permitieron establecer que, tras la terminación de la relación, el comportamiento del agresor se intensificó. Según el expediente, vigilaba constantemente a la víctima, controlaba sus movimientos, la esperaba cerca de su lugar de trabajo y de su residencia, y la increpaba de manera recurrente. Además, la amenazaba de muerte.

Durante el proceso judicial, valoraciones psicológicas ordenadas por la Fiscalía determinaron que la mujer presentaba cuadros permanentes de intranquilidad y nerviosismo. También manifestaba temor de permanecer sola en distintos lugares, creía que podía ser atacada en cualquier momento y expresaba preocupación constante por la seguridad de su hijo, familiares y nueva pareja.

Con base en estos hallazgos, un fiscal de la Seccional Boyacá acusó al procesado por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Aunque inicialmente un juez de conocimiento lo absolvió, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que las pruebas demostraban de manera suficiente el daño psicológico ocasionado a la víctima.

Finalmente, el Tribunal Superior de Tunja dio la razón al ente investigador, revocó la sentencia de primera instancia y condenó al hombre a seis años y ocho meses de prisión, pena que deberá cumplir en establecimiento carcelario.

La Fiscalía destacó que este fallo reconoce la gravedad de la violencia psicológica como una forma de violencia intrafamiliar y ratifica la importancia de proteger los derechos y la integridad de las víctimas.