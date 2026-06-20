Más de 6.000 uniformados garantizarán la seguridad en Boyacá, para la segunda vuelta presidencial

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, Alejandra Pico, señaló que este domingo se garantizará la seguridad en todo el departamento / Foto: Departamento de Policía de Boyacá.

Tunja

Todo está listo en Boyacá en materia de seguridad para la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo 21 de junio. La Gobernación, en coordinación con las autoridades que integran el Consejo de Seguridad Departamental, anunció un robusto dispositivo de seguridad y acompañamiento institucional para garantizar el normal desarrollo de los comicios en los 123 municipios del departamento.

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá, María Alejandra Pico, informó que se contará con 6.035 uniformados de la Fuerza Pública, quienes ya se encuentran en proceso de desplazamiento hacia los diferentes municipios para velar por la seguridad, el orden público y la transparencia durante la jornada democrática.

“Desde la Gobernación de Boyacá y en conjunto con todas las autoridades que hacen parte del Consejo de Seguridad Departamental, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, estamos listos para esta jornada democrática que se vivirá en el país y en nuestro territorio”, señaló la funcionaria.

El plan también contempla la presencia de 29 fiscales especializados en delitos electorales, encargados de atender y judicializar cualquier irregularidad que pueda presentarse durante las votaciones.

De igual manera, estarán habilitados 11 centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la atención de niños, niñas y adolescentes, mientras que 20 funcionarios de Migración Colombia apoyarán las labores de verificación y control relacionadas con la población migrante.

A este despliegue se suma el trabajo articulado del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, Medicina Legal y la Unidad Nacional de Protección, entidades que permanecerán atentas a cualquier requerimiento en materia de seguridad, convivencia y orden público.

La secretaria de Gobierno destacó que Boyacá se ha caracterizado por ofrecer garantías para el ejercicio democrático y reiteró la importancia de mantener un ambiente de respeto durante el proceso electoral.

“Este departamento se ha destacado por brindar garantías de transparencia y seguridad a toda la ciudadanía. Hacemos un llamado a la sana convivencia, a la tranquilidad, al respeto por la diferencia, pero sobre todo a seguir siendo ejemplo de respeto por el otro y de respeto por la vida”, concluyó.

Las autoridades esperan que la jornada transcurra con normalidad y convocaron a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto de manera responsable y pacífica.