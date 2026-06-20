Bre-B supera 600 millones de transacciones y acelera pagos digitales en Colombia

Los pagos digitales siguen expandiéndose en Colombia y marcando un cambio profundo en la forma en que los consumidores realizan sus compras, tanto en comercios físicos como en plataformas en línea.

Uno de los datos más destacados es el crecimiento del sistema de pagos inmediatos Bre-B, desarrollado por el Banco de la República, que alcanzó más de 600 millones de transacciones en sus primeros seis meses de operación.

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El avance de los códigos QR también es clave en esta transformación. Según el estudio, el 76% de los pagos desde el celular en tiendas físicas ya se realizan con este método, consolidándolo como una de las principales herramientas de pago en el país.

A esto se suma el crecimiento de las billeteras digitales, que continúan ganando terreno en el comercio electrónico. Plataformas como Nequi y DaviPlata han impulsado su adopción entre los usuarios.

El análisis hace parte del Global Payments Report 2026 de Global Payments, que destaca cómo América Latina se ha convertido en una región clave para la innovación en medios de pago.

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En Colombia, esta tendencia refleja un ecosistema cada vez más digital, donde la rapidez, la seguridad y la simplicidad se imponen en la experiencia de compra.