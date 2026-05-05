El Foro Económico Mundial destaca a Medellín como líder en desarrollo social

Medellín

El Foro Económico Mundial, organización internacional privada y sin fines de lucro, que busca mejorar el estado del mundo, destacó a Medellín como una ciudad referente global en inversión social, resaltando el desarrollo y bienestar de su gente como su mayor fortaleza.

El reconocimiento se dio a conocer por medio de un artículo publicado en su plataforma digital, donde se analiza cómo la capital antioqueña ha orientado sus políticas públicas hacia el fortalecimiento de capacidades ciudadanas.

En materia de empleo, el Distrito de Medellín ha logrado avances significativos. Más de 50.000 personas han participado en programas enfocados en la generación de ingresos, mientras que 136 ferias de empleo han sido realizadas directamente en los barrios, con el propósito de acercar oportunidades laborales y dinamizar la economía local.

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En el sector educativo, la ciudad ha reducido la deserción escolar del 5,4 % al 2,4 %. un resultado que se le atribuye, en parte, a estrategias como “En el Colegio Contamos con Vos”, que ha permitido el retorno de aproximadamente 6.000 niños y jóvenes al sistema educativo. Asimismo, programas como “EstudIA” proyectan la formación de 50.000 jóvenes en habilidades digitales, en respuesta a las exigencias del mercado laboral actual.

Además, la Alcaldía de Medellín ha promovido alianzas estratégicas para fortalecer el talento local. Entre ellas sobresale la articulación entre Ruta N, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial Medellín (C4IR) y Google. En los últimos dos años, más de 35.000 personas han participado en programas gratuitos de formación en habilidades digitales e inteligencia artificial generativa, consolidando a Medellín como un ecosistema de innovación con proyección internacional.