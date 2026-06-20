Colombianos gastarán más en cerveza, comida y apuestas durante el Mundial 2026

James Rodríguez y su tercer mundial de fútbol con la Selección Colombia. Foto: Cortesía Selección Colombia

El Mundial de Fútbol 2026 no solo moverá la pasión de los aficionados, sino también la economía de múltiples sectores en Colombia. Así lo concluye el estudio Copa Mundial 2026, 39 días para crear impacto real, realizado por Ipsos Colombia, que analiza cómo cambiarán los hábitos de consumo durante el campeonato.

La investigación señala que el 70% de los colombianos tiene previsto seguir los partidos, una cifra que se traduce en mayores oportunidades para comercios, restaurantes, bares, plataformas digitales y servicios de entrega a domicilio.

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Entre los productos que tendrán mayor demanda durante el torneo, la cerveza encabeza la lista con una preferencia del 65% entre los encuestados. Le siguen los snacks (60%), las bebidas azucaradas (57%) y las comidas rápidas (53%), categorías que suelen registrar incrementos en ventas durante los grandes eventos deportivos.

Además, la investigadora estima que los servicios de domicilios podrían experimentar un crecimiento superior al 31%, impulsados por las reuniones familiares y encuentros entre amigos para ver los partidos.

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Las apuestas aparecen como otro de los sectores con potencial de crecimiento. Según la encuesta, el 59% de los consultados participará en plataformas de apuestas, mientras que las tradicionales “pollas” seguirán siendo populares entre familiares y grupos de amigos.

El informe se basó en una consulta realizada a personas entre los 18 y los 55 años en diferentes regiones del país.