Amaya da marcha atrás: mantiene final del Concurso Departamental de Bandas en el Pantano de Vargas

El Gobernador Carlos Amaya defendió la decisión inicial de trasladar el certamen y aseguró que no existe ninguna norma que obligue a realizar el concurso departamental exclusivamente en el Pantano de Vargas. «...Es importante aclarar que no existe ninguna obligación legal, no hay ordenanza ni ese concurso está cobijado por la salvaguarda, porque la salvaguarda es para el concurso nacional...» señaló el gobernador, quien agregó que la secretaria de Cultura de Boyacá, Mireya González, ha explicado en diferentes escenarios los argumentos jurídicos y técnicos que respaldaban la posibilidad de cambiar la sede del evento.

Durante su intervención, el mandatario también destacó las inversiones realizadas por la Gobernación en el sector del Pantano de Vargas y respondió a las críticas formuladas desde la administración municipal de Paipa. Amaya mencionó obras de infraestructura vial, iluminación y recuperación patrimonial ejecutadas con recursos departamentales. «...Esta vía que estamos transitando, el reparcheo y el mejoramiento entre Paipa, Pantano de Vargas y Sáchica, toda la iluminación, eso lo ha hecho la Gobernación. Y ese monumento jamás va a salir de acá porque fue la Gobernación la que entregó más de mil millones de pesos para restaurarlo...», afirmó.

El gobernador lanzó además cuestionamientos directos al alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, y a algunos integrantes del Concejo Municipal. «...Uno preguntaría al alcalde qué ha hecho la Alcaldía por Vargas, cuáles son las obras que hablan por ustedes. Nosotros dejamos que nuestras obras hablen por nosotros...», expresó. También cuestionó a algunos concejales que, según dijo, «...se la pasan difamando e injuriando...», preguntando públicamente qué acciones concretas han desarrollado en beneficio de la comunidad del Pantano de Vargas.

No obstante, Amaya aseguró que decidió reconsiderar la medida por respeto a los habitantes de la zona y a los líderes comunitarios que le solicitaron conservar el evento en su lugar tradicional. «...He tomado la decisión, por las solicitudes con cariño y afecto que me han hecho la comunidad, Fabio, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, el profesor y otros líderes, de mantener entonces el Concurso Departamental de Bandas, en su fase final, aquí en Paipa...», manifestó. El gobernador precisó que la decisión se tomó pese a que el Consejo Departamental de Cultura había respaldado la propuesta de llevar la final a diferentes municipios del departamento.

Finalmente, Amaya confirmó que el lanzamiento del Festival Internacional de la Cultura se realizará el próximo 25 de julio en el Pantano de Vargas y que la fase final del Concurso Departamental de Bandas tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto. Asimismo, envió un mensaje de conciliación al alcalde de Paipa. «...Para pelear se necesitan dos y yo no estoy en el plan de pelear. Tengo demasiado trabajo, demasiadas obras que visitar y proyectos que atender...», dijo. El mandatario concluyó afirmando que continuará impulsando inversiones en el municipio y que «...la mayor inversión en la historia de Paipa...»se está ejecutando desde la Gobernación de Boyacá «...con profundo amor por los paipanos...».