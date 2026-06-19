JEP condena a excomandante por 31 falsos positivos en Boyacá y Casanare

Entradilla: La Jurisdicción Especial para la Paz impuso la primera sanción alternativa a un oficial del Ejército por ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2005 y 2006 en el sureste de Boyacá y el norte de Casanare.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al teniente coronel retirado Germán Alberto León Durán a 69 meses y un día de prisión efectiva por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles inocentes, presentados falsamente como bajas en combate. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006 y fueron atribuidos al Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez No. 44, unidad adscrita a la Brigada XVI del Ejército que operaba en el norte de Casanare y el sureste de Boyacá.

De acuerdo con la JEP, las víctimas eran principalmente jóvenes campesinos y personas en condición de vulnerabilidad provenientes de Boyacá, Casanare, Arauca, Meta, Quindío y Santander. Muchos fueron engañados con falsas ofertas de trabajo para luego ser asesinados y reportados como supuestos guerrilleros muertos en combate. El tribunal concluyó que existió una estructura criminal organizada dentro de la unidad militar que actuó bajo la presión institucional de mostrar resultados operacionales, llegando a establecer que el 94,8 % de las bajas reportadas durante la comandancia de León Durán fueron ilegítimas.

Durante una audiencia pública realizada en Yopal en marzo de este año, el oficial retirado reconoció por primera vez su responsabilidad y admitió que las órdenes firmadas bajo su mando hicieron posible la comisión de los crímenes. También aceptó haber omitido controles de manera deliberada para proteger su carrera militar y reconoció prácticas de estigmatización y fabricación de antecedentes falsos contra las víctimas.

Como parte de la sanción, deberá contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas, participar en actos de dignificación en varios municipios y aportar información que ayude al esclarecimiento de la verdad.

La JEP destacó que esta decisión constituye la primera sanción alternativa impuesta a un oficial del Ejército en el Macrocaso 03 sobre falsos positivos y reiteró que las familias de las víctimas siguen reclamando verdad y justicia, especialmente en los casos de desaparecidos cuyos restos aún no han sido encontrados.