Vinculan en proceso de responsabilidad fiscal por más de $822 millones al exalcalde Alejandro Fúneme

La investigación está relacionada con la contratación de Silvestre Dangond para el Aguinaldo Boyacense 2023.

Tunja

La Contraloría Municipal de Tunja notificó mediante aviso publicado en su página web al exalcalde de Tunja, Luis Alejandro Fúneme González; al exsecretario de Contratación, Juan Carlos Cruz Martínez; a la exsecretaria de Cultura, Olga Yaneth Beltrán Dorado; y a la empresa Eventos y Producciones Silra S.A.S. Las Mejores Entradas, representada legalmente por Natalia Zapata Galeano, dentro de un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $822.767.442.

El proceso está relacionado con la planeación y ejecución del contrato No. 2247 de 2023, cuyo objeto fue la prestación de servicios artísticos para la presentación del cantante Silvestre Francisco Dangond Corrales en el marco de la edición número 68 del Aguinaldo Boyacense, realizada el 22 de diciembre de 2023 en la capital boyacense.

Según el auto de vinculación, la Contraloría considera que existen elementos que ameritan la vinculación de los presuntos responsables dentro del proceso fiscal, por lo que ordenó su notificación y la práctica de las actuaciones correspondientes.

Como parte del trámite, el organismo de control citó a los implicados a rendir versión libre y espontánea, diligencia en la que podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que consideren pertinentes.

La Contraloría Municipal de Tunja precisó que el monto del presunto detrimento patrimonial fue establecido, en esta etapa procesal, en $822.767.442 y recordó que contra el auto de vinculación no procede recurso alguno.