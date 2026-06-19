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19 jun 2026 Actualizado 01:29

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Política

Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para salvar la Jurisdicción agraria y el MinIgualdad

La convocatoria la presentarán en las próximas horas.

Congreso de la República y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images)

Congreso de la República y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Photo by Juancho Torres/Anadolu via Getty Images)

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El Gobierno Nacional convocará al Congreso de la República, a sesiones extraordinarias para intentar salvar dos proyectos importantes para esta administración y cuyas iniciativas no lograron superar su trámite durante el periodo de sesiones ordinarias.

Uno de ellos, es el proyecto que define las competencias de la Jurisdicción Agraria y la creación del Ministerio de la Igualdad.

Ambas propuestas superaron el tiempo máximo para su debate, por lo que están hundidas oficialmente desde el 20 de junio.

Sin embargo, el trámite de la convocatoria ya está listo y será presentado en las próximas horas, para que el Congreso sesione entre el 22 de junio y el 10 de julio y se pueda salvar los proyectos.

El Gobierno busca que el Congreso, debata la continuidad del Ministerio de la Igualdad que estaba en comisiones primeras del legislativo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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