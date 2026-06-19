Autoridades en Manizales y Caldas indican que no hay amenazas de orden público para las elecciones

Caldas

Más de 1.200 uniformados de la Policía Metropolitana de Manizales custodiarán la jornada democrática en la ciudad distribuidos, estratégicamente, en 102 de los 113 puestos de votación habilitados, es decir, en aproximadamente 1.137 mesas.

Así mismo, la administración municipal se acoge a la ley seca decretada por el Ministerio del Interior, la cual inicia el sábado 20 de junio a las 6:00 p. m. hasta el lunes 22 de junio al mediodía y por medio del Decreto Municipal 0212 del 17 de junio de 2026, se establece que:

Está prohibido el porte de armas en toda la jurisdicción de Manizales.

Se prohíbe la venta de combustibles en pimpinas, barriles, canecas o cualquier recipiente en dicho horario.

Durante el día de elecciones, se prohíbe toda clase de propaganda político-electoral, así como manifestaciones, comunicados y entrevistas que constituyan promoción o apoyo a candidaturas, partidos o movimientos políticos a través de radio, prensa y televisión y propaganda móvil.

No está permitido la circulación de volquetas y vehículos que transporten material de reciclaje, escombros, maderas, material de río, piedras, desechos y similares, cilindros de gas y transporte de combustibles o sustancias peligrosas.

Se prohíbe el transporte y disposición de materiales que puedan ser utilizados para alterar el orden público, especialmente, en inmediaciones de los puestos de votación desde el sábado 20 de junio a las 6:00 de la tarde hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 p. m.

“La Policía Nacional está preparada para el acompañamiento en seguridad para el domingo en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Todo el dispositivo policial para el acompañamiento a los 113 puestos de votación y las 1.137 mesas está a punto. Contamos con su participación, con su buen comportamiento, con el acato a las orientaciones de las diferentes autoridades en los puestos de votación, respetemos las ideas del otro, invitamos a la solidaridad y a la tolerancia”, manifiesta el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Dave Anderson Figueroa.

Panorama de mala información en Caldas

En el departamento, las autoridades realizaron una mesa de seguridad conjunta al Comité Intergremial de Caldas y altos mandos de la fuerza pública, revisando los planes de contingencia, la articulación de acciones con el sector productivo y el análisis de los reportes oficiales frente a la seguridad.

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“A raíz de malas informaciones que existen hoy circulando en diferentes redes sociales, se buscó y se logró aclarar informes de inteligencia y proyecciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana en todo el territorio”, señala Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas.

Las autoridades en el departamento de Caldas y su capital, invitan a los ciudadanos a votar y participar activamente de la jornada electoral.