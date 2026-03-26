Primicia | MOE advierte estancamiento en participación de mujeres en el Congreso 2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió un estancamiento en la participación de mujeres en el Congreso de 2026, donde la representación femenina alcanza el 29,98 %, una leve caída frente a las elecciones de 2022.

Según el informe, “aunque se cumple la cuota del 30 %, la ausencia de alternancia en las listas ha generado un techo en la representación femenina”, lo que limita su acceso real a cargos de elección.

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En el análisis por corporaciones, el Senado registró un leve aumento en la participación de mujeres, al pasar de 30,56 % a 31,40 %. Sin embargo, en la Cámara de Representantes se evidenció un retroceso, al bajar de 29,41 % a 27,62 %.

De acuerdo con la coordinadora de calidad de elecciones de la MOE, Patricia Fernández, “mientras el Pacto Histórico aplicó alternancia y alcanzó una composición cercana a la paridad, otros sectores presentaron listas sin alternancia, ubicando a las mujeres en posiciones poco competitivas”.

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La organización también alertó que la situación es más crítica en el nivel territorial. “La participación de mujeres es del 18 % en gobernaciones, 20 % en asambleas y concejos, 13 % en alcaldías y apenas del 4 % en ciudades capitales”, lo que evidencia que, a mayor poder del cargo, menor representación femenina.

En contraste, las Juntas Administradoras Locales (JAL) alcanzan un 44 %, reflejando una mayor presencia femenina en cargos de menor jerarquía.