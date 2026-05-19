MOE alertó que 386 municipios concentran mayores riesgos para elecciones presidenciales

La Misión de Observación Electoral (MOE), en cabeza de su directora Alejandra Barrios, advirtió que 386 municipios del país concentran actualmente los mayores niveles de riesgo electoral de cara a las elecciones presidenciales.

Según explicó Barrios en diálogo con Caracol Radio, las zonas más críticas se ubican en los departamentos del Cauca, Antioquia —especialmente en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño—, Valle del Cauca y la región del Catatumbo.

“Estamos hablando de un total de 386 municipios que concentran los mayores niveles de riesgo”, aseguró la directora de la MOE, quien indicó que la organización actualizó el mapa de riesgo electoral durante la última semana.

La MOE alertó además sobre hechos graves registrados recientemente en algunas regiones y pidió fortalecer de manera inmediata las medidas de seguridad y vigilancia electoral en el cierre de campaña.

“Lo principal es poder hacer esta semana una reunión de evaluación del Plan Democracia que ha venido haciendo la Procuraduría General de la Nación”, señaló Barrios.

La directora de la organización explicó que esta revisión permitiría identificar posibles obstrucciones al derecho al voto, así como presiones o interferencias de grupos armados ilegales en actividades políticas y cierres de campaña.

“Necesitamos actualizar la información. Cosas muy graves pasaron la semana pasada y ya estamos en el cierre de campaña”, advirtió.

Finalmente, la MOE insistió en que las autoridades deben preparar un plan especial para garantizar la seguridad y transparencia de la primera vuelta presidencial en las regiones con mayores riesgos.