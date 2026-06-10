Denuncia de compra de votos, la búsqueda del centro y símbolos patrios

En Hora20 el análisis a lo que buscan las campañas a las presidencia en esta segunda vuelta: las denuncias de Abelardo de la Espriella sobre un supuesto plan de compra de votos en el Caribe, en el cual involucra a más de 28 figuras políticas de izquierda. En la campaña de Iván Cepeda la búsqueda del centro y el reconocimiento de los resultados de la primera vuelta. Al final, el uso de símbolos patrios en una campaña a la presidencia.

Lo que dicen los panelistas

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, manifestó que es evidente que la campaña de Abelardo está preocupada por resultados electorales en el Caribe, “se ha ubicado este territorio como zona en disputa y estamos ante una estrategia política donde se hacen acusaciones sin pruebas”, incluso, recordó que varios congresistas han anunciado denuncias penales contra Abelardo, “a todas luces eso no le importa al candidato, a él le importa alimentar narrativa que es muy contradictoria con la naturaleza de la financiación de su campaña porque Abelardo tiene como soporte a clanes políticos, entonces nos vamos a defender desde lo político y jurídico en la campaña”.

Sobre el futuro de la candidatura de Iván Cepeda, campaña de la que hace parte, dijo que ellos son una fuerza política con éxito en elecciones de congreso y con resultados importantes en varias regiones, “no logramos la meta en primera vuelta, pero tenemos certeza de ganar el 21 de junio”. Sobre la suma del centro, dijo que no se trata de que excandidatos de centro tomen sus decisiones, “se trata de su electorado y los que está preocupados por las amenazas a la democracia y los derechos de los trabajadores”.

Para Mónica Pachón, profesora en la Universidad de los Andes, experta en sistemas políticos y electorales, hay una estrategia electoral detrás de la denuncia, “es difícil conseguir pruebas sobre compra de votos, pero la costa es importante en esta elección en el sentido estratégico porque hubo participación bajita en primera vuelta, contrario a Medellín o Bogotá”. Por otro lado, dijo que al gobierno demuestra que no le importa ley electoral, “entonces la amenaza de Estados Unidos es interesante para generar sensación de tener un organismo de control, más que de la Procuraduría”.

Sobre el futuro de la campaña de Iván Cepeda, dijo que se ven poco creíbles los movimientos de esa candidatura, “es demócratas frente a fascistas, el gobierno se refiere en esos términos y es lo que se maneja desde la campaña”.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, comentó que las denuncias de Abelardo son tácticas, “no estamos ante una estrategia de campaña, es una táctica de campaña. Esto neutraliza la actuación de estructuras y el clientelismo que actúan en servicio de algunas campañas”. Incluso, manifestó que el secretario de Estado Marco Rubio tiene debe andar con una lista nombres y, “hay personas en el país pensando en no querer estar en esa lista de Rubio, eso lleva a que algunas estructuras se abstengan de participar en estas elecciones”. En ese sentido, insistió que hay un nuevo orden en el que EE. UU. ha demostrado voluntad mayor para intervenir en su vecindario, “hay un empleo en particular de la lista OFAC que es novedoso y lo hace para presionar en busca de intereses de EE. UU.”

Alfredo Deluque, senador por el partido de la U, aseguró que lo que quiere la campaña de Abelardo es evidenciar algo que se viene diciendo y que no tiene atención: Abelardo ha dicho en múltiples escenarios lo que ocurre en el Gobierno en términos de corrupción, “no hay una sola sanción penal ni disciplinaria sobre violación de topes de campaña ni lo que ocurrió con la campaña de Petro en 2022, entonces existe una preocupación por los electores del Caribe”.

De otro lado, dijo que existe una preocupación porque no ha habido un absoluto apego a la ley por parte del presidente en esta campaña, “no queremos que pase lo que ocurrió hace cuatro años. Tenemos una Constitución que hay que defender, llamar al país a la extrema coherencia, un país donde todos cabemos, proteger derechos a la salud y de verdad hacer algo importante”.

Para María Clara Posada, senadora electa por el Centro Democrático, se necesita valor para hacer denuncias, “nuestra democracia no es viable si candidaturas como la de Cepeda ganan comprando votos o recurriendo a coacción armada; no se pueden normalizar esas conductas. Abelardo busca alertar sobre indicios concretos de una operación de compra de votos en la costa Caribe, una región clave que define la elección; entonces, al decir nombres, se visibiliza el riesgo de fraude y disuade operadores”.

Sobre el rol de Estados Unidos, dijo que al buscar ese apoyo se reconoce que en el país no hay capacidad de actuación institucional, “esa institucionalidad está del lado de una campaña y acá lo que se busca es impedir una masiva operación de compra de votos”