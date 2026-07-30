Petro estará en Cuba en uno de sus últimos viajes: detalles y encuentros especiales

Tal y como lo había anticipado Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro estará en Cuba, después de haber cancelado el viaje que tenía previsto para Estados Unidos antes de terminar su mandato.

Y es que el mismo presidente había confirmado que tras la cancelación de la participación de la República del Congo a la conferencia de la ONU a la que tenía previsto ir a Estados Unidos, prefirió viajar a Cuba.

El viaje lo emprenderá este viernes y durará dos días, en los que el presidente colombiano tiene previsto reunirse con personas importantes de este país.

Una de ellas es Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el presidente de Cuba, con quien sostendrá una reunión para enviar un mensaje solidario ante la situación que enfrenta la isla.

Y es que el mandatario Petro, viajará a Cuba a mostrar que Colombia continúa en consonancia a la situación que viven en este país, y para dar un mensaje claro de solidaridad; a pesar de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya anunció que cerrará la Embajada en este país.

¿Qué dijo la canciller sobre el viaje?

La canciller Rosa Villavicencio, confirmó la reunión que tendrá el mandatario Gustavo Petro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en este país.

Aseguró, que en el encuentro, Colombia ratificará su apoyo en medio de la situación que vive el país, y confirmará que seguirá siendo un aliado en todo el conflicto que lleva con Estados Unidos.

Señaló también que Cuba “no es una dictadura“, y calificó como “una decisión súper desacertada”, la idea del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de cerrar la Embajada en este país.