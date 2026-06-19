“Lo que pasó con el ministerio de la Igualdad fue un desastre”: Carolina Arbeláez, congresista

En las últimas horas se dio a conocer que el Gobierno Nacional convocará al Congreso de la República, a sesiones extraordinarias para intentar salvar dos proyectos importantes para esta administración y cuyas iniciativas no lograron superar su trámite durante el periodo de sesiones ordinarias.

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Uno de ellos, es el proyecto que define las competencias de la Jurisdicción Agraria y la creación del Ministerio de la Igualdad.

Ambas propuestas superaron el tiempo máximo para su debate, por lo que están hundidas oficialmente desde el 20 de junio.

Sin embargo, el trámite de la convocatoria ya está listo y será presentado en las próximas horas, para que el Congreso sesione entre el 22 de junio y el 10 de julio y se pueda salvar los proyectos.

En el marco de esta solicitud, en 6AM W de Caracol Radio habló la congresista Carolina Arbeláez.

¿Se puede o no se puede hacer este procedimiento?

“Efectivamente no se puede, estas dos iniciativas que son el Ministerio de la Igualdad y la reforma agraria ya están hundidos constitucionalmente. Si bien el gobierno puede convocar estas sesiones extraordinarias en este caso no se puede porque el Ministerio de la Igualdad no cumplió el trámite en las comisiones primeras de la Cámara y el Senado, en el caso de la reforma agraria ya cumplió el periodo de las dos legislaturas que tenía”, aclaró la congresista.

Indicó que esto por ahora es un anuncio que hizo el presidente, no hay un decreto claro sobre para qué se va a citar a sesiones extraordinarias, pero lo que se dice es para tratar estos dos temas que ya están hundidos.

“No hay ambiente para revivir un ministerio que durante todo este tiempo no ejecutó los programas, esto fue vergonzoso, no llegaron ni siquiera al 1% de ejecución, lo que pasó con el Ministerio de la Igualdad fue un desastre y en el caso de la reforma agraria, no se logró llegar a los consensos de lo que querían”, dijo Arbeláez.

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Sobre Cambio Radical

Tras el fallecimiento del líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, la congresista afirmó que el partido ha tenido un desgaste como cualquier otro partido, pero hay un gran legado. “Creo que Cambio Radical debe replantear como recoger ese legado, lograr una agenda para el país en materia de vivienda, no cabe la menor duda que uno de los retos es una reingeniería del partido y podernos reinventar”, concluyó la congresista Carolina Arbeláez.

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