Joven candidato promete una “revolución transparente” para Tunja

La transparencia administrativa, la lucha contra la corrupción y la generación de oportunidades para los jóvenes fueron algunos de los principales ejes programáticos expuestos por Yerson Nicolás Cortés Esteban, candidato a la Alcaldía de Tunja.

El aspirante aseguró que, en caso de llegar al gobierno municipal, promoverá una política de acceso abierto a la información pública con el propósito de facilitar el control ciudadano y el trabajo de periodistas, organismos de control y veedurías. Según explicó, la administración debe garantizar que los ciudadanos conozcan en detalle cómo se ejecutan los recursos públicos.

Nicolás también manifestó su intención de fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura vial y generar programas de empleo para jóvenes profesionales. El candidato señaló que muchos recién graduados enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral, situación que, en su concepto, requiere una intervención decidida desde la administración municipal.

Durante la entrevista, el aspirante insistió en que la juventud puede aportar nuevas formas de liderazgo y administración pública. Asimismo, destacó la importancia de acercar los servicios de salud a los barrios y fortalecer la participación ciudadana en las decisiones del gobierno local.