Ejército desplegará capacidades operacionales para la segunda vuelta presidencial en Boyacá

En el marco del Plan Democracia 2026, la Primera Brigada del Ejército Nacional dispuso todas sus capacidades operacionales para contribuir al normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial en Boyacá. El despliegue militar estará enfocado principalmente en las zonas rurales y en los principales corredores viales del departamento, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

La institución informó que durante las semanas previas a las elecciones fortaleció la coordinación con autoridades civiles, organismos electorales y entidades de seguridad para establecer mecanismos de respuesta ante cualquier situación que pueda afectar la jornada democrática. Asimismo, las tropas continúan desarrollando operaciones de control territorial y presencia institucional en distintos municipios. El Ejército invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que pueda poner en riesgo la transparencia electoral a través de la línea gratuita 107.