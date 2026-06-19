“Hago un llamado a la serenidad el domingo”: Iván Cepeda previo a segunda vuelta presidencial

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, previo al desarrollo de la segunda vuelta presidencial de este domingo, 21 de junio, e hizo un llamado a la “serenidad”.

“Hago un llamado a la serenidad, a que el día domingo esto sea un encuentro de toda la Nación en un evento democrático que es muy importante”, dijo.

También se mostró confiado en que los resultados de las elecciones “sean positivos”.

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