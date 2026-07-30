Empalme territorial Gobierno entrante y Cundinamarca: invitados y puntos clave del encuentro

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

Este jueves, llevaron a cabo en Bogotá, el Empalme Territorial entre el Gobierno entrante y Cundinamarca, donde varios ministros acompañaron al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en su primera reunión con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Al encuentro que comenzó sobre las 9 de la mañana, asistieron ministros como Viviana morales, ministra de Educación designada y Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca y quien ha sido muy cercano gobierno entrante.

Otra de los funcionarios que ya llegó, es el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez, quien confirmó que están revisando acuerdos comerciales con El Salvador, Emiratos Árabes y Marruecos.

Habló también de su participó en la posesión presidencial de Keiko Fujimori en Perú, como parte de la delegación oficial del gobierno entrante de Colombia, y aseguró que fue un espacio importante para conocer a los ministros de los otros países, teniendo en cuenta que para este gobierno entrante las relaciones comerciales son claves para fortalecer y mejorar la economía del país

Además, anunció un viaje a Japón en el próximo mes de agosto, para trabajar por el fortalecimiento de la relación comercial con este país y por la reactivación del IBM, la red global de operación e innovación, una de las estrategias que usaron en el gobierno de Iván duque para traer en su momento las vacunas para el COVID-19, pero desde que llegó Gustavo Petro no habían tenido acuerdo.

Para esto, el ministro de comercio designado contó que han estado en reuniones con el embajador de Japón, para afianzar esta reactivación.

Al término del encuentro, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, contó que le pidió al ministro de Agricultura designado eliminar la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que fue creada por el gobierno saliente.

¿Qué temas tocaron en el empalme territorial?

Tras un retraso de cerca de dos horas, los alcaldes de los 116 municipios de Cundinamarca tuvieron un espacio para poner sobre la mesa sus peticiones para el gobierno entrante entre ellas:

La construcción de una variante que comience desde Fontanar de Chía hacia Cajicá.

-Un nuevo embalse que mejore la capacidad hidráulica de abastecimiento de agua potable sobre el Río Frío en la parte alta de Tabio.

- El Comando de Control C5 para la Sabana de Bogotá que estará ubicado y controlado desde la Gobernación de Cundinamarca para la seguridad de los municipios.

Los tres proyectos están avaluados en más de 430 mil millones de pesos.

Gobierno entrante tendrá retiro espiritual

Caracol Radio conoció que este fin de semana en Barranquilla, el presidente electo Abelardo de la Espriella tendrá un retiro espiritual con todos sus ministros, asesores y funcionarios designados, para tener una preparación para la posesión del próximo 7 de agosto y para todo lo que quieren lograr en los próximos cuatro años de gobernabilidad.