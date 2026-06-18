Comerciantes de la Plaza de Mercado del Norte de Tunja rechazan reubicación sin garantías

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Martha Viviana Carvajalino Villegas visitó la ciudad de Tunja el pasado 7 de junio / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La incertidumbre crece entre los comerciantes de la Plaza de Mercado del Norte de Tunja tras el anuncio de una posible reubicación de este centro de abastecimiento. Los vendedores aseguran que la decisión fue comunicada de manera repentina y que, hasta el momento, no existe un lugar definido ni garantías claras para desarrollar sus actividades económicas.

Así lo manifestó Natalia Rojas, comerciante de la plaza desde hace 35 años, quien señaló que tanto los vendedores como algunos sectores de la ciudad fueron sorprendidos por la rapidez con la que avanzó el anuncio del proyecto.

Según explicó, el pasado viernes 5 de junio fueron convocados por el Ministerio de Agricultura a una reunión en la Plaza del Norte, donde se les informó que dos días después llegarían a la ciudad la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya para abordar el tema.

“Nos cogió por sorpresa. Nosotros habíamos hablado de las necesidades de la plaza y de una eventual reubicación, pero nunca pensamos que fuera a darse de una manera tan rápida”, afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos de los comerciantes es la falta de claridad sobre el sitio al que serían trasladados.

Rojas aseguró que durante los anuncios realizados por las autoridades departamentales no se presentó un lote específico para la reubicación y que, por el contrario, se esperaba que la Administración Municipal definiera previamente una alternativa viable.

“El gobernador en ningún momento dijo que tenían lote. Él esperaba que la administración municipal tuviera para dónde ubicarnos. A estas horas creo que ni siquiera sabe que no contamos con un lugar para irnos”, expresó.

La comerciante destacó además que la Plaza del Norte es uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad y que los vendedores han trabajado durante años para mantener sus instalaciones en buenas condiciones.

Frente a la incertidumbre actual, los comerciantes aseguran que no aceptarán abandonar la plaza hasta que exista una propuesta concreta que garantice condiciones similares a las que tienen actualmente.

“Mientras no nos garanticen y nos den unas instalaciones acordes con lo que tenemos, no nos vamos a mover. Ninguno nos movemos”, enfatizó Rojas.

La líder comercial reconoció que el lugar requiere algunas mejoras, pero insistió en que cualquier proceso de traslado debe realizarse con planificación, diálogo y garantías para las familias que dependen económicamente de la actividad en la plaza.

Por ahora, los comerciantes continúan a la espera de una respuesta oficial que despeje las dudas sobre el futuro de la Plaza del Norte y garantice condiciones adecuadas para cualquier eventual traslado.