Cayeron “los carniceros” sindicados de homicidios, secuestros y otros delitos en el Quindío

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Armenia

En el eje cafetero, la Policía desarticuló la banda delincuencial “los carniceros” sindicada de los delitos de homicidio agravado, acto sexual violento, desplazamiento forzado, hurto calificado y secuestro extorsivo

La Policía Quindío, en coordinación con la Fiscalía 9 Seccional de Vida, logró la captura por orden judicial de cuatro presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a la comisión de graves delitos en la región.

Las capturas se llevaron a cabo de manera simultánea en los municipios de Buenaventura, Valle del Cauca y Pereira, Risaralda, en cumplimiento de órdenes judiciales emanadas desde el 9 de junio de 2026, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Buenavista, Quindío.

En el operativo participaron unidades del CTI Quindío y personal del Gaula Militar de Buenaventura de la Infantería de Marina de la Armada Nacional.

Los capturados, conocidos con los alias de “Juliana”, “Jan”, “Yedier” y “Cuero”, cuyas edades oscilan entre los 19 y 24 años de edad, deberán responder por los delitos de homicidio agravado, acto sexual violento, desplazamiento forzado, hurto calificado, secuestro extorsivo, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas durante cuatro meses, las autoridades lograron establecer la presunta participación de estos individuos en hechos ocurridos el pasado 8 de febrero de 2026 en la vereda La Cabaña del municipio de Buenavista, donde el ciudadano Evelio Ovallos Barbosa de 42 años de edad y de nacionalidad colombo-canadiense fue víctima de homicidio y una mujer de 36 años de edad resultó lesionada.

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante indicó “Como aspectos de interés se destaca que las labores de policía judicial permitieron evidenciar que esta estructura delincuencial operaba de manera organizada, implementando estrategias de ingeniería social y perfilamiento de víctimas con alto poder adquisitivo”

Cortesía Policía, Quindío

Su accionar delictivo se basaba en la infiltración y la generación de confianza con las víctimas, lo que les permitía perpetrar delitos como secuestros, hurtos y homicidios, además del uso de menores de edad para la ejecución de conductas ilícitas.

La estructura criminal tenía injerencia en los tres departamentos del Eje Cafetero y presentaba un patrón reiterativo en su modus operandi, el cual es objeto de otras investigaciones en curso. Los capturados presentan antecedentes judiciales por delitos como homicidio, extorsión y hurto, lo que evidencia la recurrencia en su actuar criminal, señalaron desde la Policía.