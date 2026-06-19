Viernes 19 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En pantalla gigante en Filandia, disfrutaron de la victoria de la Selección Colombia en el mundial 2026. Foto: Cortesía alcaldía de Filandia

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia establecerán ley seca desde el sábado para garantizar la seguridad en las elecciones de segunda vuelta presidencial

En las últimas horas se llevó a cabo el comité de seguimiento electoral para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio con la presencia de las autoridades, entes competentes y ministerio público.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez enfatizó en que están dadas las garantías para el proceso y que están preparados para el desarrollo de la jornada sin dificultad. Respecto a la restricción del consumo y venta de las bebidas embriagantes dio a conocer que en el decreto 156 del 18 de junio de 2026 fue establecido el horario y días en que regirá como que será a partir del sábado 20 de junio desde las 6 de la tarde hasta el lunes 22 de junio a las 6 de la mañana.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Del mismo modo el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento indicó que cuentan con todas las capacidades operativas para brindar la seguridad en el marco de las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Señaló que contarán con más de mil uniformados que estarán desplegados en todo el departamento realizando un énfasis especial en la capital quindiana entendiendo que se concentra la mayor población.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En cuanto a la polarización que actualmente se vive en materia de preferencias políticas, el alto oficial llamó un llamado a la tolerancia y respeto por las diferencias y que se ejerza el derecho al voto de manera libre.

Asimismo, destacó que no solo buscan brindar la seguridad en los diferentes puestos de votación, sino que tendrán dispuestos los grupos de reacción de unidades para que atiendan cualquier eventualidad que pueda presentarse en materia de orden público por manifestaciones que están dispuestas en diferentes puntos de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el mismo sentido se pronunció la personera municipal de la ciudad, Juliana Victoria Ríos quien indicó que realizan el acompañamiento en compañía de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo con el objetivo de verificar en el comité electoral que en materia de logística y seguridad se brinden las condiciones correspondientes.

Fue clara que han estado muy pendientes de los pormenores de la situación como la dificultad que se registraba con el fluido eléctrico en el sitio de escrutinio, pero por fortuna fue subsanado para esta segunda vuelta. Informó que en los diferentes puestos de votación habrá presencia del ministerio público, de la defensoría y de la procuraduría conformando la mesa de justicia para recepcionar las quejas o denuncias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Finalmente, el secretario de tránsito de la capital quindiana Daniel Jaime Castaño se refirió al dispositivo especial que se tiene en materia de movilidad para generar todas las condiciones y que no existan dificultades.

Dijo que cuentan con el correspondiente dispositivo que es el mismo dispuesto para la jornada electoral del pasado 31 de mayo puntualmente en las zonas de mayor afluencia de votantes en la ciudad.

Más información Jueves 18 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Reconoció que en la jornada electoral anterior la congestión vehicular se presentaba entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde que es el rango del horario donde la mayoría de las personas salen a ejercer su derecho al voto por lo que el llamado es a que lo hagan de manera ordenada.

En el marco del comité se confirmó la visita del ministro de Justicia que hará parte de los eventos protocolarios y estará en el puesto de mando unificado de la jornada electoral.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el departamento del Quindío ya está todo dispuesto para el proceso electoral que tendrá lugar el próximo 21 de junio. En este proceso electoral, presidente, vicepresidente, segunda vuelta, se mantendrán los mismos puestos de votación, los mismos números de mesa, el mismo potencial votante que para presidente, vicepresidente primera vuelta.

Así lo confirmo Carlos Eduardo Gallego, delegado de la registraduría en el Quindío que señaló “en el Quindío hay 504.934 personas habilitadas para votar. 129 puestos de votación en todo el departamento del Quindío con 1471 mesas dispuestas a recibir a los votantes. Los jurados de votación son los mismos que fueron elegidos para el proceso electoral de primera vuelta. Estamos hablando de 10.576 jurados de votación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El registrador fue claro en manifestar “El departamento del Quindío no registra hasta este momento ninguna situación que altere el proceso electoral, que altere el orden público, que sea motivo para desconfiar de la transparencia y la tranquilidad del proceso.

Absolutamente coordinado. No ha habido problema desde la registraduría con ninguno de los actores del proceso. Policía, ejército, contraloría, procuraduría, defensoría del pueblo, Moy y toda una cantidad de actores que contribuyen a este proceso.

Invitar a todos los quindianos a acercarse a las urnas lo más temprano posible, desde las 8 de la mañana están abiertos los puestos de votación para hacerlo. Para hacerlo en paz.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con café, gastronomía y experiencias únicas, Quindío dará la bienvenida a turistas en vacaciones de mitad de año

La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, prepara una campaña especial de bienvenida para los miles de visitantes que llegarán al departamento durante la temporada vacacional de mitad de año. La estrategia busca brindar una experiencia memorable desde el primer momento, destacando la calidez de los quindianos y promocionando los principales atractivos turísticos, culturales y gastronómicos del Corazón de Colombia.

Como parte de esta iniciativa, se realizarán jornadas de activación en puntos estratégicos de ingreso al departamento, entre ellos corredores viales, el Aeropuerto Internacional El Edén, la Terminal de Transportes de Armenia y reconocidos destinos turísticos como Salento, Filandia, Parque del Café y Parque Los Arrieros.

Durante estas actividades, propios y visitantes podrán disfrutar de muestras de café especial, degustaciones gastronómicas y experiencias diseñadas para resaltar la identidad y riqueza del territorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La estrategia contará con el acompañamiento de entidades como la Policía de Turismo, Policía de Carreteras, Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, el ICBF y diferentes actores del sector turístico, quienes de manera articulada promoverán campañas de sensibilización sobre turismo responsable y sostenible, con énfasis en la prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), así como en la protección de los recursos naturales y el patrimonio del territorio.

Estas iniciativas buscan generar conciencia entre turistas, empresarios y comunidad sobre la importancia de disfrutar el destino de manera segura y respetuosa. Desde el Gobierno del Quindío, liderado por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, se continúa trabajando de manera articulada con gremios, empresarios y autoridades para garantizar una temporada vacacional segura, organizada y con experiencias que permitan seguir posicionando al departamento como uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Receso escolar da paso a un segundo semestre con significativos retos educativos

Los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Armenia iniciarán dos semanas de receso escolar a partir de hoy viernes 19 de junio y hasta el 6 de julio, periodo durante el cual la Secretaría de Educación Municipal, SEM, adelantará procesos administrativos y de planeación para fortalecer la prestación del servicio educativo durante el segundo semestre del año.

De acuerdo con Antonio José Vélez Melo, secretario de Educación Municipal, el receso también corresponde al periodo de vacaciones para directivos docentes y docentes, mientras la Administración Municipal avanza en actividades relacionadas con movimientos de planta, revisión de procesos administrativos y estrategias para fortalecer la permanencia escolar.

El funcionario explicó que una de las prioridades durante este periodo será continuar el seguimiento a la matrícula estudiantil para prevenir la deserción y garantizar el regreso de los estudiantes a las aulas una vez finalice el receso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“El segundo semestre inicia con un momento muy importante para el sistema educativo y para las familias, como lo es la presentación de las pruebas Saber por parte de los estudiantes de grado 11, por lo que estamos trabajando para garantizar las mejores condiciones para nuestros jóvenes”, afirmó Vélez Melo.

En materia de alimentación escolar, el funcionario aseguró que los recursos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, se encuentran garantizados y que continúa fortaleciéndose mediante acciones de seguimiento y articulación con los organismos de control.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el eje cafetero, la Policía desarticuló la banda delincuencial “los carniceros” sindicada de los delitos de homicidio agravado, acto sexual violento, desplazamiento forzado, hurto calificado y secuestro extorsivo

La Policía Quindío, en coordinación con la Fiscalía 9 Seccional de Vida, logró la captura por orden judicial de cuatro presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a la comisión de graves delitos en la región.

Las capturas se llevaron a cabo de manera simultánea en los municipios de Buenaventura, Valle del Cauca y Pereira, Risaralda, en cumplimiento de órdenes judiciales emanadas desde el 9 de junio de 2026, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Buenavista, Quindío.

En el operativo participaron unidades del CTI Quindío y personal del Gaula Militar de Buenaventura de la Infantería de Marina de la Armada Nacional.

Los capturados, conocidos con los alias de “Juliana”, “Jan”, “Yedier” y “Cuero”, cuyas edades oscilan entre los 19 y 24 años de edad, deberán responder por los delitos de homicidio agravado, acto sexual violento, desplazamiento forzado, hurto calificado, secuestro extorsivo, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas durante aproximadamente cuatro meses, las autoridades lograron establecer la presunta participación de estos individuos en hechos ocurridos el pasado 8 de febrero de 2026 en la vereda La Cabaña del municipio de Buenavista, donde el ciudadano Evelio Ovallos Barbosa de 42 años de edad y de nacionalidad colombo-canadiense fue víctima de homicidio y una mujer de 36 años de edad resultó lesionada.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante indicó “Como aspectos de interés se destaca que las labores de policía judicial permitieron evidenciar que esta estructura delincuencial operaba de manera organizada, implementando estrategias de ingeniería social y perfilamiento de víctimas con alto poder adquisitivo”

Su accionar delictivo se basaba en la infiltración y la generación de confianza con las víctimas, lo que les permitía perpetrar delitos como secuestros, hurtos y homicidios, además del uso de menores de edad para la ejecución de conductas ilícitas.

La estructura criminal tenía injerencia en los tres departamentos del Eje Cafetero y presentaba un patrón reiterativo en su modus operandi, el cual es objeto de otras investigaciones en curso. Los capturados presentan antecedentes judiciales por delitos como homicidio, extorsión y hurto, lo que evidencia la recurrencia en su actuar criminal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Capturados alias “Hidalgo” y alias “Franco”, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego en Montenegro

El procedimiento se llevó a cabo en el sector del Polideportivo del barrio Santa Elena del municipio de Montenegro, durante la intervención fueron capturados alias “Hidalgo” y alias “Franco” de 18 y 20 años de edad, quienes eran requeridos por su presunta participación en hechos ocurridos el 6 de mayo de 2026 en la carrera 2 con calle 2 del barrio Gaitán de Montenegro, donde fue víctima de homicidio el ciudadano Jhon Edison Martínez Martínez conocido con el alias de “Barroso”, bajo la modalidad de sicariato, además de ocasionar lesiones colaterales a una ciudadana que transitaba por el lugar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en el Quindío sostienen que fortalecen el esclarecimiento de homicidios

Ante la compleja situación que vive el departamento en materia de criminalidad relacionada con el tráfico de estupefacientes, el coronel Carlos Mario Bustamante comandante de la Policía del departamento dijo que establecen las diferentes intervenciones con el objetivo de lograr el esclarecimiento de los homicidios.

Afirmó que frente al último caso ocurrido en la ciudad de Armenia donde dos personas fueron asesinadas entre ellas un menor de edad, dijo que la alcaldía ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos con el objetivo de brindar información clave que permita la captura de los responsables de estos hechos de sangre. Recordemos que ya con más de 100 homicidios en el departamento en lo corrido del año.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un total de 1 tonelada y 420 kilogramos de Caracol Gigante Africano ha recolectado la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) durante lo corrido de 2026 en los municipios de Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro, Buenavista y Quimbaya, como parte de las labores de seguimiento y control de la plaga invasora.

Del total recolectado, 600 kilogramos corresponden a Armenia, 230 kilogramos a Montenegro, 18 kilogramos a La Tebaida y 120 kilogramos a Quimbaya. La medición se realiza en kilogramos debido a que durante las jornadas se recolectan ejemplares de diferentes tamaños, desde individuos pequeños hasta adultos.

En ese contexto, con el propósito de fortalecer las estrategias de prevención, manejo y control del Caracol Gigante Africano en el departamento, la Corporación Autónoma Regional del Quindío lideró una mesa de trabajo en la que participaron representantes de la Secretaría de Salud Departamental, las alcaldías de Montenegro, Buenavista, Quimbaya y Calarcá —municipios que registran presencia de la plaga en zonas urbanas—, así como integrantes del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria y la Procuraduría Ambiental.

Entre las medidas priorizadas se encuentran campañas de educación ambiental, jornadas de control y actividades de manejo que permitan reducir su presencia en el territorio, promoviendo además un trabajo articulado entre las instituciones y la ciudadanía.

Como parte de los compromisos adquiridos, se anunció que la primera campaña de control se realizará el próximo 8 de julio en Calarcá, mientras que una segunda jornada tendrá lugar el 20 de agosto en Montenegro.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 35% de los comparendos impartidos en Armenia están relacionados con el mal parqueo, las autoridades fortalecen los operativos, vale anotar que la multa por mal parqueo supera los 600 mil pesos.

Una de las problemáticas más complejas en la ciudad en materia de movilidad es el estacionamiento indebido en diferentes vías lo que aumenta la congestión vehicular.

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño reconoció la problemática puesto que, aunque diariamente generan las intervenciones en los puntos álgidos de la ciudad una vez finalizan vuelve a evidenciarse la situación.

Sostuvo que las acciones concretamente se llevan a cabo en el sector norte, en de las clínicas, en zona céntrica de la ciudad y ahora iniciaron en el sur donde es alta la problemática de mal estacionamiento.

Dijo que el 35% de las ordenes de comparendo impartidas en la ciudad tienen que ver con esta problemática y todos los días imparten, pero la comunidad no es consciente y continúa generando la infracción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia definen el protocolo de atención para casos relacionados con la presencia de abejas

Se llevó a cabo un Comité Municipal para el Manejo de la Abeja Urbana y Otros Polinizadores en la ciudad con el objetivo de definir la ruta de atención con casos relacionados con las abejas.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dijo que se busca trabajar de manera articulada puesto que ya se cuenta con el protocolo correspondiente como es que los primeros respondientes son la Policía ambiental y quienes generan la alerta y si hay necesidad llaman a los apicultores conforme a su lista de desarrollo económico.

También mencionó que es clave la identificación de las especies de abejas y otros polinizadores, permitiendo adoptar medidas oportunas que garanticen tanto la seguridad de la ciudadanía como la protección de estas especies fundamentales para el equilibrio ambiental.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por fin van a desmontar el teleférico del municipio de Buenavista que tiene más de 15 años sin funcionar y en estado de abandono.

La gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, desarrolló en el Teatro Cordillerano Octavio Augusto Arbeláez de Buenavista la socialización del Contrato de Obra 004 de 2026 que, tiene como objeto el desmonte del sistema de transporte teleférico del Parque Ciudad Tolra. Esta iniciativa responde a una solicitud que durante años había sido planteada por la comunidad y que hoy avanza gracias al trabajo articulado entre la administración departamental y el gobierno municipal.

En la jornada participaron la secretaria de Aguas e Infraestructura, Vanessa Katherine Rincón Gaviria y el alcalde de Buenavista, Jhon Steban Aristizábal Rendón acompañados de representantes de la empresa ejecutora.

La intervención contempla una inversión superior a los 380 millones de pesos, recursos que permitirán dar cumplimiento a esta importante obra.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La RAP Eje Cafetero presento un estudio de seguridad hídrica que analiza 100 municipios de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima. El informe advierte que 43 de ellos enfrentan alta vulnerabilidad ante una sequía prolongada asociada al fenómeno de El Niño.

El gerente de la RAP Eje Cafetero, Humberto Tovar, explica la preocupación institucional frente a la situación. “Encontramos que en 43 de ellos hay serias posibilidades de que durante un fenómeno del Niño que se alargue por lo menos más de 3 meses, vamos a tener con toda certeza problemas de desabastecimiento en la prestación del servicio de agua por secamiento de quebradas, por disminución de caudales”,

El informe también ubica a tres capitales de la región dentro de los territorios con mayor riesgo: Armenia, Ibagué y Pereira.

La RAP señala que los principales sistemas hídricos, como los ríos Otún y Quindío, ya muestran sensibilidad frente a periodos secos prolongados. La entidad advierte que estos afluentes reducen de forma significativa sus caudales cuando se prolonga la falta de lluvias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia EPA hace un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de consumo responsable del agua, especialmente durante los sábados, jornada en la que se ha identificado que se registra un incremento significativo en la demanda del recurso debido a actividades domésticas y otras actividades que podrían ser contrarias al uso eficiente del agua como lavar fachadas, andenes, vehículos con mangueras, entre otras.

Es importante usar el agua de una manera consciente que contribuya a la conservación del líquido vital y al cuidado de un recurso fundamental para todos. Por ello, EPA invita a los usuarios a optimizar su consumo, evitando el desperdicio y utilizando únicamente la cantidad necesaria para cada actividad.

Entre las recomendaciones se encuentran usar baldes en lugar de mangueras para el lavado de vehículos y pisos, reutilizar agua cuando sea posible, revisar posibles fugas en las viviendas y programar las labores de limpieza de manera eficiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Calarcá ya cuenta con “política pública de bienestar y protección animal” para los próximos 10 años con la aprobación del Acuerdo 016 de 2026 por parte del Concejo Municipal.

“Con la aprobación de esta Política Pública de Bienestar Animal, Calarcá cuenta por primera vez con una hoja de ruta clara para fortalecer la protección de los animales y promover una cultura de tenencia responsable. Lo más importante es que se garantizaron recursos para su implementación, permitiendo ampliar las acciones de bienestar animal durante los próximos años”, afirmó la concejal Cristina Arbeláez.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la secretaria de salud del Quindío invitan a toda la comunidad a participar de la Vacunatón Nacional que se desarrollará en los doce municipios del departamento, con atención en los diferentes hospitales y puntos estratégicos establecidos por cada localidad.

Esta estrategia hace parte de las medidas de promoción y prevención nacional que buscan proteger la salud de la población y fortalecer los cercos epidemiológicos, especialmente, ante el contexto de la Copa Mundial de Fútbol, donde los países anfitriones presentan altos índices de contagio de Sarampión y Rubeola.

Ana Carolina Ocampo Areiza, Referente del Programa de Salud Infantil y líder del Plan Ampliado de Inmunización. “La jornada que se desarrollará mañana sábado 20 de junio de 8:00 am a 4:00 pm y está dirigida a bebés de 6 a 11 meses con la “Dosis Cero” de SRP/SR, niños menores de 11 años para completar sus esquemas, adolescentes de 10 a 16 años pendientes de la dosis adicional de SR"

Así como adultos y público en general que requieran iniciar, continuar o completar sus esquemas de inmunización, además, estarán disponibles todos los biológicos del esquema nacional, garantizando el acceso gratuito, seguro y oportuno para toda la familia”, indicó la funcionaria.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atención beneficiarios de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor. Con motivo de las medidas de blindaje electoral, las transferencias tendrán una suspensión temporal durante las fechas establecidas por las autoridades.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: las entregas se reanudan del 22 de junio al 6 de julio de 2026.Colombia Mayor: las transferencias se retoman a partir del 22 de junio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En una ceremonia que unió el aprendizaje académico con el arraigo campesino, 46 caficultores de los municipios de Calarcá y Córdoba recibieron su certificación en inglés nivel elemental A1, culminando un proceso formativo de 50 horas académicas distribuidas a lo largo de tres meses en el marco del proyecto Language and Territory.

La graduación, celebrada en un emotivo acto de clausura, tuvo como protagonistas a caficultores y emprendedores rurales, en su mayoría mujeres, que no sólo asimilaron los fundamentos de una nueva lengua, sino que la utilizaron como vehículo para narrar su identidad territorial. Esta iniciativa conjuga la enseñanza del inglés con las prácticas cotidianas del campo, en una alianza entre la Universidad del Quindío y el Comité de Cafeteros del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera informa a la ciudadanía que este 21 de junio no se realizará la ciclovía Dominical en la ciudad ni en la avenida Centenario ni en inmediaciones al estadio Centenario, debido al desarrollo de la jornada electoral en el país.

La suspensión de la actividad obedece a las disposiciones logísticas y de movilidad que acompañan este tipo de procesos democráticos, con el fin de garantizar el normal desarrollo de la jornada y las condiciones de seguridad en distintos sectores de Armenia.

El programa de Ciclo Vida retomará su programación habitual el domingo 28 de junio, con todas sus actividades tradicionales en los tramos norte y sur, además de nuevas sorpresas para los usuarios que cada semana participan de este espacio de recreación y actividad física.