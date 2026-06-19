Más de 1.000 uniformados de la Policía reforzarán la seguridad por elecciones en el Quindío

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Armenia

En el comité de seguimiento electoral liderado por la administración municipal se concretaron detalles en materia de seguridad y logística para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento indicó que cuentan con todas las capacidades operativas para brindar la seguridad en el marco de las elecciones presidenciales en segunda vuelta.

Señaló que contarán con más de mil uniformados que estarán desplegados en todo el departamento realizando un énfasis especial en la capital quindiana entendiendo que se concentra la mayor población.

En cuanto a la polarización que actualmente se vive en materia de preferencias políticas, el alto oficial hizo un llamado a la tolerancia, el respeto por las diferencias y que se ejerza el derecho al voto de manera libre.

Asimismo, destacó que no solo buscan brindar la seguridad en los diferentes puestos de votación, sino que tendrán dispuestos los grupos de reacción de unidades para que atiendan cualquier eventualidad que pueda presentarse en materia de orden público por manifestaciones que están dispuestas en diferentes puntos de la ciudad.

En el mismo sentido se pronunció la personera municipal de la ciudad, Juliana Victoria Ríos, quien indicó que realizan el acompañamiento en compañía de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo con el objetivo de verificar en el comité electoral que, en materia de logística y seguridad, se brinden las condiciones correspondientes.

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Señaló que han estado muy pendientes de los pormenores de la situación como la dificultad que se registraba con el fluido eléctrico en el sitio de escrutinio, pero por fortuna fue subsanado para esta segunda vuelta.

Informó que en los diferentes puestos de votación habrá presencia del ministerio público, de la defensoría y de la procuraduría conformando la mesa de justicia para recepcionar las quejas o denuncias.

Finalmente, el secretario de tránsito de la capital quindiana Daniel Jaime Castaño se refirió al dispositivo especial que se tiene en materia de movilidad para generar todas las condiciones y que no existan dificultades.

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Dijo que cuentan con el correspondiente dispositivo que es el mismo dispuesto para la jornada electoral del pasado 31 de mayo puntualmente en las zonas de mayor afluencia de votantes en la ciudad.

Reconoció que en la jornada electoral anterior la congestión vehicular se presentaba entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde que es el rango del horario donde la mayoría de las personas salen a ejercer su derecho al voto por lo que el llamado es a que lo hagan de manera ordenada.

En el marco del comité se confirmó la visita del ministro de Justicia que hará parte de los eventos protocolarios y estará en el puesto de mando unificado de la jornada electoral.

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