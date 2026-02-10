Descartan que homicidio en Buenavista, Quindío se trate de un hurto. Avanzan investigaciones

Armenia

Precisamente uno de los temas de mayor atención para las autoridades es el relacionado con los homicidios debido al incremento que se ha generado en diferentes municipios del departamento.

En efecto durante este fin de semana se registraron tres casos, el primero en la noche del sábado 7 de febrero donde un hombre identificado como Raúl Fernando Quintero Marín de 38 años de edad que prestaba el servicio de vigilancia en establecimiento nocturno en el sector de Plaza Nueva del municipio de La Tebaida fue atacado con arma de fuego y debido a la gravedad de las heridas falleció.

El otro hecho del fin de semana se registró en el municipio de Quimbaya donde una mujer de 21 años de edad fue asesinada con arma de fuego y al parecer estaba relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Finalmente, el caso en zona rural del municipio de Buenavista donde un hombre identificado como Evelio Ovallos Barbosa, de 42 años de edad fue asesinado con arma blanca por cinco hombres que irrumpieron en su predio.

Reporte del coronel

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento reconoció que, debido al refuerzo de los controles, operativos y las diferentes intervenciones lograron un balance positivo porque no se han registrado hechos de sangre ante la racha que se tenía con el aumento de los casos.

“Es algo que desde la parte de policía judicial estamos muy comprometidos y obviamente coordinados con nuestra fiscalía. Tres hechos que empañan un poco el escenario del fin de semana en los municipios, en tres municipios específicamente del Quindío. Afortunadamente, pues dentro de los controles que se han hecho para Armenia hemos tenido un balance supremamente positivo“, mencionó.

Añadió: “Nos duele mucho el homicidio y obviamente la afectación a la integridad de las mujeres como lo fue en Quimbaya. Estamos viendo este caso todo a aparenta ser un tema pasional, pero obviamente estamos a la espera de la investigación a profundidad ya que pasa solamente dos días de que ocurrieron los hechos".

En cuanto al hecho de Buenavista, descartó que se tratara de un caso de hurto puesto que sus pertenencias se encontraban en el lugar de los hechos por lo que avanzan en las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y generar el esclarecimiento correspondiente.

“Es un ciudadano colombiano que estamos confirmando con Interpol que también poseía la ciudadanía canadiense. Este funcionario lleva de haber llegado al país hace dos meses aproximadamente había adquirido esa vivienda o esa casa finca en zona rural de Buenavista. Desafortunadamente, de acuerdo al proceso fueron cinco personas que llegaron, lo afectaron en su integridad y le ocasionaron la muerte por arma blanca", informó.

Explicó que la víctima había llegado al país hace dos meses aproximadamente y adquirió dicho bien en la zona rural del municipio cordillerano.

“No fue un hurto, realmente se llegó al sitio, se verificó, la forma de la muerte no se alinea con un hurto porque obviamente diferente a los medios de comunicación de la persona fallecida. Resto documentación y otras cosas se encontraron en la casa. Demás elementos de la casa estaban en la casa porque la estaban remodelando, pero no tiene que ver con hurto. Según la preliminar, no tiene nada que ver con un hurto", manifestó.

Ya son 21 homicidios en el departamento en lo que va del año y el municipio con mayor afectación es Armenia.