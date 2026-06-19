Carlos Amaya responde a investigación disciplinaria por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por una presunta participación indebida en política durante el actual proceso electoral. La decisión se originó tras una queja presentada por Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías de Colombia, quien sostiene que el mandatario habría utilizado su cargo y recursos públicos para intervenir en la contienda presidencial relacionadas con la campaña de segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Según Bustos, la investigación permitirá recopilar evidencias sobre una conducta que, de comprobarse, podría derivar en sanciones disciplinarias, incluida una eventual suspensión o destitución.

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Este es el primer proceso disciplinario conocido en 2026 contra un gobernador por presunta participación en política, en medio de las actuaciones que adelanta la Procuraduría frente a distintos servidores públicos durante el periodo electoral.

Tras conocerse la apertura de la investigación, el gobernador Carlos Amaya se pronunció a través de su cuenta de X. «Siempre atento y respetuoso de la institucionalidad. La Procuraduría investigará y se cerciorará de que no he incurrido en participación en política. Hemos estado gobernando y trabajando por esta tierra con mucho amor», escribió el mandatario departamental. El anuncio se realizó luego de reuniones adelantadas con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que daba a conocer las obras del Gobierno Nacional para Boyacá.