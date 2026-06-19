Caen “Los Kiskis”: desmantelan red que distribuía hasta 900 dosis diarias de droga en Tunja

Entre los detenidos se encuentran alias “Juan David”, señalado como líder de la organización; alias “Búcaro”, presunto coordinador y distribuidor; así como alias “Tatina”, “Winston”, “La Negra” y “Jhoncito”, quienes al parecer ejercían labores de expendio en distintos sectores del sur y centro de Tunja / Foto: Prensa Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

En un contundente golpe contra el microtráfico en Tunja, la Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) conocido como “Los Kiskis”, señalado de dinamizar el tráfico local de estupefacientes en la capital boyacense.

La operación fue el resultado de siete meses de investigación, durante los cuales las autoridades adelantaron labores de vigilancia, seguimiento, entrevistas y recolección de elementos materiales probatorios, además de información obtenida a través de los Centros de Integración Comunitaria. Estas acciones permitieron obtener tres órdenes de registro y allanamiento que fueron ejecutadas de manera simultánea en los barrios Antonia Santos, Las Américas y La Fuente.

Como resultado del operativo fueron capturadas seis personas por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entre los detenidos se encuentran alias “Juan David”, señalado como líder de la organización; alias “Búcaro”, presunto coordinador y distribuidor; así como alias “Tatina”, “Winston”, “La Negra” y “Jhoncito”, quienes al parecer ejercían labores de expendio en distintos sectores del sur y centro de Tunja.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares, 120 dosis de sustancias listas para su comercialización, 233 mil pesos en efectivo, 81 paquetes de bolsas utilizadas para la dosificación y distribución de droga, dos grameras, una caja registradora y cinco autopartes de vehículos marca Nissan, cuya procedencia continúa siendo investigada.

De acuerdo con las pesquisas, “Los Kiskis” mantenían una operación permanente de manufacturación, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes mediante puntos fijos de venta y entregas a domicilio, lo que les permitía abastecer diferentes sectores de la ciudad y ampliar su influencia criminal.

Las autoridades señalaron que la estructura tenía un impacto significativo en entornos educativos, recreativos, deportivos y comerciales de barrios como Antonia Santos, San Francisco, Las Américas, Las Nieves y el sector El Bosque de la República. Esta actividad ilícita representaba un riesgo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de estar asociada a otros fenómenos delictivos que afectan la convivencia ciudadana.

Según la investigación, el grupo tendría la capacidad de distribuir cerca de 900 dosis diarias de sustancias estupefacientes y generar ingresos mensuales estimados en 40 millones de pesos, consolidándose como uno de los principales actores del tráfico local de drogas en las zonas donde ejercía control.

Asimismo, se estableció que los seis capturados acumulan más de 37 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego, lo que evidencia una trayectoria criminal vinculada a diversas conductas que afectan la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones operativas e investigativas para identificar y judicializar a los integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos que afectan la tranquilidad de la comunidad.

Finalmente, las autoridades invitaron a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa o delictiva a través de la línea de emergencia 123, el número del cuadrante o la línea de la SIJIN Metropolitana de Tunja 310 288 2997, garantizando absoluta reserva.