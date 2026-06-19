Ocho familias de Paipa se beneficiarán con invernadero que impulsa un modelo productivo sostenible

El un invernadero, de 1.026 metros cuadrados, está ubicado en el predio San Vicente, sector San José del municipio de Paipa / Foto: Prensa Transforma

Paipa

Ocho familias de la vereda El Salitre, en el municipio de Paipa, darán un paso hacia la diversificación económica rural con la puesta en marcha de un invernadero comunitario. La iniciativa busca ofrecer nuevas oportunidades de generación de ingresos en una zona históricamente ligada a la minería de carbón, promoviendo alternativas productivas sostenibles para las comunidades.

El proyecto contempla la instalación de un invernadero de 1.026 metros cuadrados en el predio San Vicente, sector San José, donde se desarrollarán dos sistemas de producción agrícola. El primero corresponde a un sistema hidropónico para el cultivo de lechuga, con capacidad para aproximadamente 3.360 plantas, mientras que el segundo está destinado a la producción de tomate en suelo mediante riego por goteo. Una tercera nave será utilizada para la siembra diversificada de hortalizas bajo un modelo de gestión comunitaria.

La huerta comunitaria es el resultado de un proceso que comenzó en 2025 con la firma de un acuerdo de cooperación entre Transforma y la Alcaldía de Paipa. Como parte de la construcción del proyecto se realizaron cerca de 100 encuestas a habitantes de El Salitre, cuatro talleres participativos y múltiples visitas técnicas a predios de la zona hasta definir el lugar donde hoy se levanta la infraestructura.

“Es un proyecto inicial en el que hemos colaborado junto con la alcaldía para poder llevarle a las personas, cerca de 24 beneficiarios de Paipa, de esta vereda que tradicionalmente ha tenido una economía basada en la extracción de carbón, poderles brindar una alternativa diferente con la producción de hortalizas orgánicas y de alta calidad. Esta huerta demuestra que es posible construir alternativas productivas sostenibles que complementen los ingresos de las familias y fortalezcan el desarrollo rural más allá de la minería”, aseguró Giovanni Pabón, director de Energía de Transforma.

Para las familias beneficiarias, la iniciativa representa una oportunidad de fortalecer la producción local de alimentos y generar nuevas fuentes de sustento mediante el trabajo asociativo. Las proyecciones económicas evidencian el potencial del proyecto: una unidad hidropónica de 480 plantas puede generar utilidades cercanas a los $2,1 millones anuales. Con las dos unidades construidas inicialmente, las familias podrían obtener alrededor de $4,2 millones al año, cifra que podría ascender a $16,7 millones anuales si se utiliza toda la capacidad disponible. En el caso del tomate, la utilidad estimada alcanza los $3,8 millones por unidad cada año.

“También estamos cumpliendo con una parte del plan de desarrollo del municipio de Paipa y también cumplimos con un objetivo ya más nacional, que es comenzar a pensar cómo desde los territorios se puede comenzar a generar este tipo nuevo de economías comunitarias y sociales a partir o separadas de la producción de combustibles fósiles”, agregó Pabón.

Además de la infraestructura productiva, el proyecto incluyó un componente de formación para garantizar su sostenibilidad. En alianza con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 24 beneficiarios participaron en un curso de 40 horas desarrollado en la Granja Experimental Tunguavita de Paipa, donde recibieron capacitación en producción de hortalizas bajo invernadero, comercialización y asociatividad.

La iniciativa hace parte de la estrategia de Transforma para promover una transición energética justa en territorios con influencia minera y petrolera en Colombia. A través de proyectos de diversificación económica, la organización busca ampliar las oportunidades de generación de ingresos, fortalecer actividades sostenibles y contribuir a la resiliencia de las comunidades frente a los cambios que enfrenta el sector energético.

Con la entrega del invernadero, El Salitre inicia una nueva etapa en la que la agricultura se convierte en una alternativa complementaria para el desarrollo local, demostrando que la transformación productiva es posible incluso en territorios con una profunda tradición minera.

“Nosotros iniciamos a trabajar, digamos que ya la orden de servicio, todo lo que veníamos trabajando fue en efecto desde el año pasado. El proyecto se construyó en apenas dos meses y pues con la alcaldía pues prácticamente desde que inició la nueva administración nos hemos sentado con ellos para mirar cuáles son las alternativas de diversificación económica posibles en la región”, concluyó.