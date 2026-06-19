Autoridades del Valle advierten consecuencias para actores políticos que promuevan disturbios

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño hizo un llamado a respetar las instituciones y los resultados electorales. / Foto Alcaldía de Cali

Valle del Cauca

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, las autoridades del Valle del Cauca advirtieron que los actores políticos que promuevan o inciten desórdenes tras la jornada electoral serán responsabilizados por las consecuencias que puedan derivarse de estas acciones.

“Aquellos actores políticos que convoquen o inciten al desorden o al caos, tengan cuidado porque los haremos responsables de lo que pueda pasar”, señaló el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño

El funcionario hizo además un llamado a respetar las instituciones y los resultados electorales.

“Serenidad, responsabilidad, respeto por las instituciones y los resultados electorales porque esa es su obligación constitucional”, afirmó.

Londoño aseguró que el departamento está preparado para responder ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante o después de la jornada electoral.

“Venimos en meses de preparación, con unas capacidades institucionales que ya en estos momentos están desplegadas. Son más de 11. 500 hombres y mujeres valientes de nuestra fuerza pública que vamos a tener la capacidad lista para responder ante cualquier situación de manifestación violenta, disturbio o intento de bloqueo. Vamos a responder con las herramientas de la Constitución y no vamos a permitir ninguna clase de alteración”, agregó.

También destacó el refuerzo de las medidas en zonas rurales y municipios como Buenaventura, donde se apoyó el despliegue de tropas para acompañar el proceso electoral.

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