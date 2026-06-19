Cayó extorsionista en Buenaventura: capturado alias “Osama” por cobros ilegales en muelles

En Buenaventura fue capturado Alexis García, alias “Osama”, señalado integrante de la banda criminal ‘Los Espartanos’ y presunto responsable de una cadena de extorsiones en los muelles de cabotaje y el comercio de la comuna 5.

La detención se realizó en el barrio La Palera, durante una operación del Gaula de la Policía Nacional denominada “Plan Cazador”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de control de garantías del distrito.

Según las investigaciones, alias “Osama” habría delinquido durante cerca de ocho años dentro de la estructura criminal, ejecutando extorsiones presenciales contra transportadores fluviales, comerciantes y trabajadores del sector portuario. Su método, de acuerdo con las autoridades, incluía amenazas directas y agresiones físicas cuando las víctimas se negaban a pagar.

Los recaudos ilegales derivados de estas actividades oscilarían entre cinco y diez millones de pesos mensuales, consolidándolo como uno de los dinamizadores de las rentas criminales en la zona.

El capturado también es señalado de estar vinculado a otros delitos como homicidio, secuestro, lesiones personales, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas, en medio de disputas por el control territorial en el litoral pacífico.

Las autoridades lo ubican como subordinado de alias “Karin”, cabecilla en la comuna 5, y cercano a alias “Mario Jordan”, considerado uno de los líderes visibles de Los Espartanos.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, indicó que alias “Osama” registra procesos por hechos delictivos entre 2015 y 2025, relacionados principalmente con extorsión y armas de fuego. Tras las audiencias, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario por extorsión agravada.

Con esta captura, la Policía informó que ya son 69 los integrantes de Los Espartanos detenidos en el marco de las operaciones contra esta estructura en Buenaventura.