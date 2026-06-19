El caleño Gustavo Sánchez competirá con Colombia en la Copa del Mundo de Natación Artística

La ciudad de Toronto será sede de la Súper Final de la Copa del Mundo de Natación Artística 2026, certamen que se desarrollará entre el 19 y el 21 de junio y que reunirá a los mejores deportistas del circuito internacional. Canadá vuelve a albergar una competencia de primer nivel en deportes acuáticos, consolidando una tradición que incluye campeonatos mundiales y más de un centenar de eventos organizados bajo el aval de World Aquatics.

La delegación colombiana tendrá participación en varias pruebas durante las tres jornadas de competencia, con especial atención en la actuación del caleño Gustavo Sánchez, quien competirá tanto en pruebas individuales como en duetos mixtos.

La programación para Colombia comenzará este viernes 19 de junio con la presentación de Emily Minante en la prueba de solo técnico femenino. Posteriormente será el turno de Gustavo Sánchez en el solo técnico masculino y, más tarde, ambos nadadores volverán a la piscina para disputar la modalidad de dueto técnico mixto.

La actividad continuará el sábado con las pruebas de solo libre femenino para Emily Minante y solo libre masculino para Gustavo Sánchez. Además, Sara Castañeda y Melisa Ceballos representarán al país en la competencia de dueto técnico femenino.

El cierre de la participación colombiana está previsto para el domingo 21 de junio. Emily Minante y Gustavo Sánchez volverán a competir juntos en el dueto libre mixto, mientras que Sara Castañeda y Melisa Ceballos disputarán la prueba de dueto libre femenino.

La presencia de Colombia en esta Súper Final representa una nueva oportunidad para medir su nivel frente a las principales potencias de la natación artística mundial y continuar sumando experiencia de cara a los próximos compromisos internacionales del ciclo olímpico.