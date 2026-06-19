Dos capturados por atentado contra el Batallón Pichincha en Cali

Cali, Valle del Cauca

Dos personas fueron capturadas por su presunta participación en el atentado con explosivos contra el Batallón Pichincha, ocurrido el pasado 24 de abril en el sur de Cali.

De acuerdo con la investigación, uno de los detenidos sería el presunto propietario de la buseta utilizada para cometer la explosión, mientras que el segundo capturado habría sido el encargado de movilizar el vehículo involucrado en el ataque.

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El hecho dejó como resultado dos personas heridas y generó una fuerte reacción de las autoridades en la ciudad, que desde entonces adelantaban labores de investigación para establecer a los responsables.

Las autoridades indicaron que los capturados estarían presuntamente al servicio de las disidencias de las Disidencias de las FARC, como parte de una estructura que habría participado en la planeación del atentado.

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Las indagaciones siguen en curso para determinar si el capturado, también sería propietario de la buseta con explosivos utilizada para atentar contra las instalaciones del batallón Codazzi de Palmira