“Los jóvenes podrán ingresar a cualquier universidad pública sin importar estrato”: Petro

Desde Cali, el presidente Gustavo Petro denunció amenazas, persecuciones y actos de censura contra periodistas, activistas y miembros de su Gobierno, y advirtió sobre intentos de impedir la libre expresión y el pensamiento diferente.

Desde Cali, el presidente Gustavo Petro denunció amenazas, persecuciones y actos de censura contra periodistas, activistas y miembros de su Gobierno, de cara a la jornada electoral de este domingo 21 de junio durante la segunda vuekta presidencial.

Advirtió sobre intentos de impedir la libre expresión y el pensamiento diferente.

“No permitiremos que silencien la democracia”, advirtió el mandatario ante una multitud apostada en el Parque de las Banderas, al sur de la Capital del Valle del Cauca.

Durante su intervención, Petro hizo un llamado a los colombianos a participar en la jornada electoral de este domingo 21 de junio.

“Convoco a todas las juventudes de Colombia a que no se queden en la casa, en el parche o en el rincón. Los invito a salir desde la primera hora, cuidar toda la jornada electoral y convertirse en testigos digitales desde sus hogares”, afirmó el mandatario.

El Presidente Gustavo Petro destacó que las acciones impulsadas por su Gobierno en salud permitieron salvar la vida de 5.532 niños y niñas en el Valle del Cauca, en comparación con las cifras registradas en 2022.

El mandatario señaló que este resultado fue posible gracias a una inversión de $1,3 billones, la puesta en marcha de 927 equipos básicos de salud, el desarrollo de 151 proyectos de infraestructura sanitaria y la entrega de 88 ambulancias para fortalecer la atención en el departamento.

El director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, anunció que 17.161 patrulleros podrán ascender, una decisión que fortalece a la institución y mejora la calidad de vida de miles de familias.

Por su parte, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño, destacó que la Reforma Laboral devolvió derechos a las y los aprendices del SENA.

Más de 377.000 jóvenes se benefician hoy con la laboralización del contrato de aprendizaje, una medida que fortalece su protección y reconoce su trabajo.

“Podemos decirle al pueblo colombiano que hemos cumplido. El Gobierno de Gustavo Petro hizo una de las reformas más importantes de los últimos tiempos”, afirmó.