SENA ofrece curso virtual GRATUITO de cocina internacional: pasos para aplicar y LINK oficial

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las instituciones de educación pública superior con mayor reconocimiento en Colombia, pues tiene una amplia oferta de cursos, técnicos, tecnólogos y carreras a las que las personas pueden acceder.

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Ahora, otras de las líneas que tiene la institución es su apartado virtual; allí ofrecen muchos cursos a los que usted puede aplicar. Es el caso del curso virtual de atención al cliente por medios tecnológicos, del que aquí le dejaremos todos los detalles.

Esta oferta académica corresponde a un programa de la categoría complementaria, teniendo una duración de 40 horas, donde los aprendices, al finalizar estas clases, tendrán mejores competencias al momento de atender clientes de acuerdo con los procedimientos de cocina establecidos por la normativa.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar al curso virtual de cocina internacional del SENA?

De acuerdo a la información alojada en el portal web ‘Betowa’ del SENA, los aplicantes deben tener en cuenta estos requisitos antes de comenzar este proceso de formación, con la finalidad de que puedan aprovechar los contenidos y actividades del programa.

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Debe tener mínimo 14 años de edad. El aplicante debe tener dominio de las condiciones básicas con el manejo de herramientas informantes y de comunicación. Como las siguientes:

Correo electrónico.

Chats.

Internet.

Navegadores y otros sistemas.

Contar con las herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.

“Los mecanismos de selección en el SENA están sujetos a la disponibilidad de cupos y al procedimiento de ingreso establecido por la Dirección de Formación Profesional”, mencionó la entidad.

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¿Cómo puede inscribirse al curso virtual de cocina internacional del SENA?

Para inscribirse al curso puede seguir los siguientes pasos:

Primero, ingrese al siguiente link: https://betowa.sena.edu.co/oferta/cocina-internacional?programId=51947&modality=V&level=11&technology=3

Haga clic en donde dice ‘ Inscribirme ’.

’. Inicie sesión en la plataforma Betowa del SENA y siga las instrucciones que se le van dando para llevar a cabo su inscripción.

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¿Qué contenidos tiene el curso virtual de cocina internacional del SENA?

Estos son los contenidos que tendrá este curso de formación académica, compartidos por el portal web oficial del SENA ‘Betowa’.

1: Conceptos y generalidades de la cocina

2: Manejo de equipos y herramientas

3: Cocina del continente americano

4: Cocina mediterránea, árabe y oriental

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