El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Abelardo de la Espriella dio su primer discurso como presidente de Colombia: esto dijo

El abogado Abelardo de la Espriella pronunció este 7 de agosto su primer discurso como presidente de la República en el Cantón Militar Pichincha, un complejo militar en el cual se dirigió a las tropas de las Fuerzas Militares y la Policía.

Previamente, De la Espriella participó en el acto protocolario de investidura en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, el cual por primera vez tuvo lugar fuera de Bogotá.

En su discurso, el presidente hizo varios anuncios relacionados con los principales lineamientos que definirán a su Gobierno en los próximos cuatro años.

A continuación, le contamos cuáles fueron los anuncios clave:

El cierre de un “largo capítulo de resignación nacional”

Tras prometer que su Gobierno cerrará un “largo capítulo de resignación nacional”, el mandatario se comprometió a recuperar el orden, la autoridad y la libertad del Estado durante su Gobierno.

“Envío un mensaje firme al pueblo: ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Seré el presidente de todos los colombianos, de quienes me honraron con su voto y de quienes depositaron su confianza en otras opciones políticas”, expresó.

También aseguró que, quienes no creyeron en su propuesta, “encontrarán en los hechos que este proyecto sirve al bien común”, pues afirmó que “una administración sin principios está condenada al fracaso”.

Lea aquí: Abelardo de la Espriella anunció megacárceles para quienes amenacen la seguridad del pueblo

Además, sostuvo que “no habrá espacio para maniobras contra el legítimo ejercicio del mandato que hoy comienza”.

Una “regeneración” y recuperación de la confianza inversionista

Abelardo de la Espriella prometió fortalecer la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno. Para ello, anunció que impulsará una “regeneración que destierre el odio y el resentimiento” por encima de las diferencias ideológicas.

“Colombia reclama una regeneración moral e institucional que devuelva fortaleza y autoridad al Estado; una administrativa que haga de la transparencia regla inquebrantable; una económica que fortalezca la iniciativa privada, la confianza y el empleo digno”, añadió.

El presidente Abelardo de la Espriella también presentó un paquete de medidas económicas orientadas a recuperar la confianza de los inversores.

Entre estas medidas, anunció un decreto de congelamiento del gasto público, una reforma tributaria estructural y la eliminación del impuesto al patrimonio.

“Ninguna economía prospera cuando el Estado gasta sin control. En las próximas horas, firmaré el decreto de congelamiento de gasto público (...) mi Gobierno presentará una reforma al sistema tributario y el impuesto al patrimonio será eliminado”, reveló.

También indicó que el primer deber de su Gobierno será que la austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan: “Los programas para los más vulnerables serán preservados en la era del ‘Tigre’: desparecerán el despilfarro, el abuso y los colados”.

Diálogo con grupos armados ilegales está “agotado”

El presidente Abelardo de la Espriella advirtió que no negociará con organizaciones al margen de la ley, pues su Gobierno será contundente y directo contra el crimen.

Al respecto, advirtió: “En las próximas horas, mi Gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. La opción del diálogo está completamente agotada y el Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice”.

También afirmó que su Gobierno atacará al narcotráfico y a todas las organizaciones criminales que amenazan la “libertad” del país.

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), De la Espriella expresó: “Revisaré con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació sin reconocer la voluntad popular”.

Fumigación contra cultivos ilícitos y “fracking sostenible”

Abelardo de la Espriella aseguró que, durante su mandato, implementará la fumigación con herbicidas de última generación en plantaciones ilegales, especialmente de hoja de coca.

Lea aquí: De la Espriella usará herbicidas que no causan daño a humanos para erradicación de cultivos ilícitos

“Ha llegado la hora de erradicar el flagelo de los cultivos ilícitos (...) la coca ha traído muerte, corrupción, destrucción y desplazamiento de campesinos”, indicó.

También dijo que autorizará el “fracking”, la técnica de fracturamiento hidráulico del suelo para extraer hidrocarburos, para aumentar las reservas de petróleo y gas en el país.

“No podemos resignarnos a tener reservas probadas de petróleo para apenas unos años ni una caída del gas. Anuncio que se autorizará el desarrollo del fracking responsable y sostenible”, añadió.

Independencia de los poderes públicos, respeto a la democracia y no habrá constituyente

De la Espriella anunció que respetará la independencia de los poderes en Colombia y prometió mantener una relación armónica con el Congreso.

También afirmó que, con su elección, “ganó la democracia, el derecho de millones de ciudadanos de decidir el destino de la Nación”. Por eso, le dijo a la ciudadanía que, “en el Gobierno del ‘Tigre’, se harán respetar todas las reglas de la democracia”.

“Trabajaré sin descanso para que, al concluir este mandato, Colombia puede sentir que la autoridad volvió a cumplirse en cada rincón de la patria. Respetaré la independencia de cada una de las ramas del poder público”, indicó.

Además, sostuvo que todas las fuerzas políticas “gozarán de las mismas garantías”, pues “nadie será perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al Gobierno Nacional”.

“Las minorías tendrán el derecho de controvertir con las mismas garantías de la Constitución y la ley”, agregó.

Otro aspecto que abordó De la Espriella en su discurso es que, en su Gobierno, “no se abrirá camino a una constituyente de ninguna naturaleza”.

Adicionalmente, dijo que este Gobierno “se esforzará por abrir las puertas de formalidad y del crédito, y será respetuoso de la independencia del Banco de la República”.

Lucha anticorrupción y críticas al gobierno Petro

Abelardo de la Espriella fue crítico con el gobierno del expresidente Gustavo Petro, pues advirtió que los cuatro años que terminan “estuvieron marcados por un manejo de los recursos públicos que indigna a cualquier ciudadano honrado”. En ese sentido, prometió que entregará la Presidencia en 2030 “con las instituciones fortalecidas”.

“Mientras millones de compatriotas cumplían con sus obligaciones tributarias, desde el alto gobierno trataron esos recursos como un botín propio”, repuso.

En otras noticias: Juliana Guerrero busca carné de activista para conservar esquema de seguridad: esta es la razón

También prometió que hoy mismo comenzará a implementar “herramientas modernas para detectar el uso indebido de los recursos públicos”, por lo que no tolerará “ningún escándalo de corrupción, por pequeño que sea”.

En cuanto a los hechos de corrupción que tuvieron lugar en el gobierno Petro, De la Espriella afirmó: “Desde el día de mi victoria mi equipo documentó la tarea de la corrupción que dejan. Toda la información será puesta en manos de la Fiscalía y acudiré a los organismos internacionales”.

En esa línea, indicó que “las fronteras no pueden convertirse en refugio de la corrupción”, lo cual recordó el caso de Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Recuperar Ecopetrol será una prioridad

Para Abelardo de la Espriella, la seguridad energética es un asunto de soberanía nacional y señaló que Ecopetrol fue “alevosamente depredada”.

Por eso, consideró que recuperar Ecopetrol será una “prioridad definitiva y absoluta” de su Gobierno.

Lea esta noticia: Recuperar Ecopetrol es una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno: Abelardo de la Espriella

También reconoció que, para “evitar que continúe el empobrecimiento sistemático del país, debemos avanzar hacia fuentes de energía cada vez más limpias”.

“Recuperaremos la solidez de Ecopetrol. Ampliaremos las reservas estratégicas y atraeremos la inversión a ese importante sector de la economía”, prometió.

Defensa de la familia

El nuevo mandatario señaló que librará una lucha para defender a la familia como eje central de la sociedad.

“Mi Gobierno librará la batalla cultural para recuperar el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley y la creencia en Dios”, dijo.

Crisis del sistema de salud

El presidente de Colombia anunció que corregirá “las decisiones equivocadas” que llevaron a una crisis del sistema de salud y que tiene la voluntad de mejorar “lo que sea necesario” para garantizar el bienestar de la población.

“No estamos ante una crisis, sino ante un drama profundamente humano. El Gobierno del ‘Tigre’ no asumirá el asunto con tesis ideológicas; recuperaremos lo que se ha deteriorado y trabajaremos con lo que sirve”, dijo.

Mención a Miguel Uribe Turbay

En su discurso, el presidente Abelardo de la Espriella hizo mención al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en 2025.

“Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que hoy termina. Colombia nunca te va a olvidar”, expresó.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: