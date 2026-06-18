Congresistas demócratas piden al Departamento de Justicia investigar a candidato De la Espriella

Con una carta, los congresistas llaman a revisar “vínculos paramilitares” del candidato presidencial. (Foto: Getty / Caracol Radio / Cortesía)

Un grupo de once congresistas demócratas envió una carta a Marco Rubio (Secretario de Estado), a Scott Bessent (Secretario de Comercio) y a Todd Blanche (Fiscal General interino) en la que expresan su preocupación por la situación que se vive en Colombia en medio de la jornada electoral.

En particular refieren a Abelardo de la Espriella y Donald Trump como las personas que motivan sus preocupaciones de cara a la elección presidencial del 21 de junio.

Sobre el presidente estadounidense, indican que el mandatario y varios altos funcionarios están cometiendo injerencia política al respaldar “sin reservas a Abelardo de la Espriella, un candidato con una trayectoria profundamente preocupante que parece contraria a los intereses de Estados Unidos y, posiblemente, a sus leyes”.

“En lugar de hacer campaña por él, nuestro gobierno debería estar examinando sus vínculos con una organización designada como terrorista (Autodefensas Unidas de Colombia) y con un acusado de lavado de dinero, así como posibles irregularidades financieras relacionadas con empresas y transacciones inmobiliarias radicadas en Florida”, resalta la carta.

Injerencia política

En el documento, los congresistas señalan con preocupación que aparte del respaldo abierto a De la Espriella, “el presidente Trump también ha dado a entender que, si el señor De la Espriella pierde, Colombia podría perder el apoyo de Estados Unidos, su socio comercial y de seguridad más importante”.

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Bajo este panorama recuerdan que “esta injerencia directa de funcionarios estadounidenses en las elecciones democráticas de otro país es incompatible con los principios de larga data de soberanía nacional y no injerencia, así como con el derecho internacional”.

Donald Trump reiteró que la elección del 21 de junio es definitiva para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. (Foto: Caracol Radio / Getty) Ampliar Donald Trump reiteró que la elección del 21 de junio es definitiva para la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. (Foto: Caracol Radio / Getty) Cerrar

Vínculos cuestionados

Para los congresistas, la injerencia política de los funcionarios republicanos es alarmante “dado el historial del señor De la Espriella (...) quien ha sido objeto de escrutinio por el origen de su fortuna y por sus vínculos con clientes colombianos, entre ellos Alex Saab, un riquísimo operador al servicio de Nicolás Maduro que actualmente está bajo acusación penal federal en el Distrito Sur de Florida por presuntamente lavar millones de dólares”.

A la relación con Saab suman que el candidato presidencial también ha tenido vínculos estrechos “con varios líderes de la organización paramilitar y narcotraficante conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

En este aspecto se recuerda que, en 2001, Estados Unidos designó a las AUC como organización terrorista extranjera dada su responsabilidad en “numerosas masacres, asesinatos y desapariciones forzadas, además de tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, colusión con actores estatales/de seguridad y políticos, y narcotráfico a gran escala hacia Estados Unidos y otros países”.

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Elogiando líderes paramilitares

“Además de prestar asesoría jurídica a diversos líderes paramilitares, el señor De la Espriella ha actuado como vocero público declarado de sus intereses. Fundó y dirigió una organización que, según se ha informado, fue financiada por las AUC para ampliar su influencia social y política”, indica el documento.

En la carta se reseña que, en su momento, De la Espriella “hizo campaña para bloquear la extradición de líderes paramilitares a Estados Unidos, donde enfrentaban cargos de narcotráfico; y presionó al gobierno y al congreso colombiano para impulsar indultos a los líderes de las AUC con el fin de promover la impunidad de los crímenes paramilitares”.

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Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, junto a Abelardo de la Espriella. (Foto: Cortesía) Ampliar Salvatore Mancuso, jefe de las AUC, junto a Abelardo de la Espriella. (Foto: Cortesía) Cerrar

Los congresistas añaden que el candidato presidencial “ha elogiado a líderes paramilitares y se ha opuesto a la implementación del histórico acuerdo de paz de 2016, incluidas las instituciones diseñadas para brindar una medida de justicia a las miles de víctimas inocentes que fueron desaparecidas forzadamente y asesinadas por el Ejército colombiano”.

Fortuna dudosa

Para los demócratas, también existen “interrogantes significativos” sobre los origenes de la fortuna de Abelardo de la Espriella, recordando que clientes previos del abogado lo han acusado de “haberse embolsado fondos presuntamente destinados a sobornar a actores judiciales clave, y algunos de sus socios han sido implicados de manera creíble en fraude electrónico”.

A su vez indican que De la Espriella y su pareja”están vinculados con al menos 14 aparentes empresas fachada radicadas en Florida y a varias compras inmobiliarias multimillonarias en Florida con fondos cuyo origen no es claro”.

A estas empresas fachada suman que existen “indicios de que al menos una de esas transacciones pudo haberse financiado en parte por el señor Saab, quien actualmente está acusado de lavado de dinero”.

Necesario investigar

“Es posible que los activos del señor De la Espriella en Estados Unidos se hayan adquirido legalmente, pero sus importantes vínculos con el señor Saab y con figuras paramilitares, las transacciones sospechosas que implican el posible flujo de fondos ilícitos hacia Estados Unidos, y otras acusaciones creíbles de conducta delictiva ameritan un escrutinio e investigación significativos por parte de nuestro gobierno”, sentencian los demócratas firmantes.

La carta cierra pidiendo a cada uno de los destinatarios que revise los puntos expuestos en sus respectivas jurisdicciones, concentrándose en investigar el origen de los fondos utilizados para financiar las inversiones de Abelardo De la Espriella en Estados Unidos.

A su vez reiteran el llamado al presidente Trump a “dejar de interferir en la elección democrática de otro país en favor de una persona que podría representar una amenaza para los intereses de Estados Unidos. Nuestro gobierno debe respetar, y no socavar, la democracia y la soberanía de nuestros vecinos en la región”.